Milletimizin başı sağ olsun

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için siyasiler taziye mesajları yayımladı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için siyasilerden art arda taziye mesajları geldi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli:
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:
Elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Felaketi yaşayan tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:
Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
Milletçe çok üzgünüz. Yangında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize, Bolu'muza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Dünyadan taziye
Dünyadan taziye
Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketinin ardından birçok ülkeden dayanışma ve taziye mesajı geldi.
- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif:Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, özellikle de bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum.
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov:Kırgızistan halkı ve kendi adıma hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimi ileterek, yaralılara da acil şifalar dilerim.
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim."
- Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier:Düşüncelerim kayak tatili sırasında başlarına gelen bu felaketin kurbanlarıyla birlikte. Bu, onların aileleri ve arkadaşları için ani bir kayıp ve anlaşılmaz bir acıdır.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy:Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve etkilenen herkese başsağlığı diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Ukrayna, bu zor zamanda Türk halkının acısını paylaşıyor.
- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko:Mağdurların ailelerine sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar dileriz.
- Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani:Bu zor zamanda, düşüncelerimiz ve dayanışmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı ile birliktedir.
- Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze:Türkiye'de Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam desteğimi iletiyorum.
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