Milletçe çok üzgünüz. Yangında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize, Bolu'muza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.