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Bahçeli'den otel yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye

Bahçeli'den otel yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye

14:2621/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
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Devlet Bahçeli yangın faciasında ölenler için başsağlığı diledi
Devlet Bahçeli yangın faciasında ölenler için başsağlığı diledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangınında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı paylaştı.

Bolu'da gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın tüm ülkeyi yasa boğdu.


Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından dakikalar önce kontrol altına alındı.


10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir taziye mesajı geldi.



"Aziz milletimize başsağlığı diliyorum"


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli, yangında ölenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da şifa diledi.


Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum."




#Devlet Bahçeli
#Bolu
#kartalkaya

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Bolu Kartalkaya oteldeki yangın neden çıktı, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı?