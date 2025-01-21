Bahçeli'den otel yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangınında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı paylaştı.
Bolu'da gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın tüm ülkeyi yasa boğdu.
Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından dakikalar önce kontrol altına alındı.
10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir taziye mesajı geldi.
"Aziz milletimize başsağlığı diliyorum"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli, yangında ölenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da şifa diledi.
Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi: