Saldırı öncesi takip geçiş sırasında ateş: Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıda tutuklama talebi

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin yanı sıra HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosyadaki diğer bulguların birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Otobüsün güzergahını takip edip saldırıyı haber verdiler
İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini diğer zanlılara haber verdiği, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtığının değerlendirildiği aktarıldı.
Otobüs şoförü hayati tehlike geçirdi
Saldırıda takım otobüsünün şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, araçta bulunan futbolcular ile teknik heyet mensuplarının da saldırıdan etkilendiği bildirildi.
Şoförün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
39 kişiye karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs
İddianamede 5 şüphelinin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirildi.
Şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi.
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