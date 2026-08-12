Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyası sil baştan: 11 yıl sonra 5 gözaltı

Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıda 11 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. Yeni HTS ve baz analizleri, saldırı gecesine ilişkin yeni delilleri ortaya çıkarttı. Trabzon’da düzenlenen operasyonla, daha önce gözaltına alınıp salınan 5 şüpheli hakkında yeniden işlem başlatıldı.

4 Nisan 2015’te Rizespor maçının ardından Trabzon Havalimanı’na giden otobüse Sürmene’de av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Şoför Ufuk Kıran başından ağır yaralanmasına rağmen otobüsü kontrollü şekilde durdurmuştu. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri olası faciadan kurtulurken, yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle ilk soruşturmada 2020 yılında takipsizlik kararı verilmişti.

YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulmasının ardından dosya yeniden incelemeye alındı. O dönemki soruşturmada haklarında yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle haklarında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedilen Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Yusuf Öksüz, Özden Recep Kaplan ve Özgür Ertürk’le ilgili yeni delillere ulaşıldı. 3 GSM operatörüne ait 6 baz istasyonu ile birbirinden farklı 54 ID numarasının HTS kayıtları analiz edildi. Şüphelilerin saldırı öncesinde irtibat kurdukları, olay sırasında görüşmeyi kestikleri ve saldırının ardından yeniden iletişime geçtikleri belirlendi. Baz kayıtlarının, şüphelileri Fenerbahçe otobüsünün güzergâhı ve saldırı bölgesiyle buluşturduğu tespit edildi.

AYNI BAZ İSTASYONUNDAN SİNYAL

Yusuf Öksüz’ün olay saatinde evinde olduğunu söylemesine rağmen futbolcularla aynı baz istasyonundan sinyal aldığı belirlendi. Öksüz’ün 2022’den sonra maddi durumunun dikkat çekici şekilde iyileştiği ve üzerine kayıtlı 5 aracın bulunduğu da dosyaya girdi. Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını kaldırdı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı.

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