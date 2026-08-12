Ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

LGS şampiyonundan ezber bozan çalışma stratejisi

LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 15 yaşındaki Berkay Arıkan, çalışma yöntemini anlattı. Hazırlık sürecinde sadece 4-5 kitap bitirdiğini belirten Arıkan, saatlerce masa başında oturup çok soru çözmek yerine, az ve öz çalışarak sadece denemelerdeki yanlışlarını analiz ettiğini söyledi.