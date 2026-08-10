Tokat'ta feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Tokat'ta seyir halindeki otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan 52 yaşındaki Nihat Baykal, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kazada, otomobil sürücüsü Nihat Baykal (52) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Seyir halindeki tıra arkadan çarptı
Kaza, saat 17.35 sıralarında Reşadiye ilçesi D-100 kara yolu Umurca köyü mevkisinde meydana geldi. Abbas Baha Uçar (25) yönetimindeki 34 FZZ 772 plakalı çekici ve 61 K 11051 dorse plakalı TIR'a, aynı istikamette seyir halinde olan Nihat Baykal idaresindeki 34 AND 849 plakalı otomobil arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nihat Baykal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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