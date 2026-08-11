Çakmağı çaktı 250 dönümlük alan küle döndü: Polatlı'da yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı

Kör noktadaki Güllü cinayetini kapı kolu aydınlattı: Sır ölümde kan donduran 7 saniye detayı

Yalova'da evinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün sır ölümü, akıllara durgunluk veren bir teknolojik tespitle aydınlatıldı. Başlangıçta kaza veya intihar olarak kayıtlara geçen olayın aslında vahşi bir cinayet olduğu, sanatçının kendini güvende hissetmek için yeni taktırdığı şifreli kapının metal koluna yansıyan gölgelerle deşifre edildi. Güllü'nün öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağıya atıldığını kesinleştiren o yansımalarda, cinayet sonrası kapı arkasında yaşanan 7 saniyelik bekleyiş soruşturmanın seyrini değiştirdi. İşte kan donduran olayın detayları...