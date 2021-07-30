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ANKARA

EGM ve Jandarma bünyesinde yangınları araştırmak için özel ekip kuruldu: Terör ve sabotaj ihtimali araştırılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı. Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak. Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.

Haber Merkezi DHA
EGM ve Jandarma bünyesinde yangınları araştırmak için özel ekip kuruldu: Terör ve sabotaj ihtimali araştırılacak
Muğla

Türkiye'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı. Aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar başladı

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarını araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Edinilen bilgiye göre özel ekip dün sabah itibarıyla çalışmalarına başladı. Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştırıyor. Araştırmadan çıkan sonuçların adli birimlerle paylaşılacağı bildirildi

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Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
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Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.

Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi
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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken yangında zarar gören bölgeler havadan görüntülendi.

Marmaris'te küle dönen yerleri direksiyon başında kaydetti
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Marmaris'te küle dönen yerleri direksiyon başında kaydetti
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile bir okulun çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi.

Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi.

Öte yandan yangın sırasında aracından cep telefonu kamerasıyla çekim yapan bir vatandaşın kaydettikleri de felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bakan Kurum Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Devletimiz gereken her şeyi yapacak hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak
OYNAT 01:09
Bakan Kurum Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Devletimiz gereken her şeyi yapacak hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Manavgat'taki yangında evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlarla görüşüp kendilerinden bilgi aldı. Murat Kurum, 'Yangında evleri, ahırları zarar gören, hayvanlarını ya da mahsullerini kaybeden hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Tüm yaraları hızla saracağız; tüm ihtiyaçları, tüm zararları en kısa sürede karşılayacağız.' dedi.

Marmaris'te tatilciler alevlerin yaklaşmasıyla sahili apar topar boşalttı
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Marmaris'te tatilciler alevlerin yaklaşmasıyla sahili apar topar boşalttı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yaklaşan alevler korku saçıyor. Sahilde denize giren tatilciler, alevlerin yaklaşmasıyla denizi apar topar boşaltıp güvenli alanlara geçtiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
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Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor. Yerleşim yerlerine 50-100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Marmaris'te yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Başakşehir'de korku dolu anlar: Balık restoranı alev topuna döndü
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Başakşehir'de korku dolu anlar: Balık restoranı alev topuna döndü
Başakşehir'de ahşap bir balık restoranı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, restoran kullanılamaz hale geldi.


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