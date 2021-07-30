Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Polatlıdaki yangına ilişkin açıklama
ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı'daki yangına ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarındaki yangına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü bağlantısına yönelik herhangi bir delil elde edilemediğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Polatlıdaki yangına ilişkin açıklama
Kışla içinde yangın çıkaran şüpheli, 13 gün önce de aynı yeri yakmaya çalıştığı tespit edilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün çıkan Polatlı'daki yangına ilişkin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir" ifadelerine yer verildi.

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Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı
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Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı
Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Zanlının, PKK yanlısı videolar çektiği ve Türk Bayrağı'na küfürler ettiğine ilişkin birçok suç kaydının olduğu belirtildi.


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