Fotoğraf çekerken düşüp kayalıklarda mahsur kaldı

Karakoçan’da örtü yangını: Alevler rüzgarla yayıldı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kırsal alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, Orman İşletme ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.