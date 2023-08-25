Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi: Çift ağır yaralandı

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.

Sabancı çifti akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı.

Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.





Esas Holding'den açıklama

Esas Holding deniz kazasına ilişkin olarak "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" açıklaması yapıldı.













Ali Sabancı entübe edildi

Ali Sabancı Leros'ta bulunan bir hastanede İstanbul'dan getirilen özel bir ekip tarafından ameliyat edilip entübe edildi.

Ali Sabancı'nın dalağı alındığı ve yüzünde ağır hasar olduğu öğrenildi.

Marinaya geliş görüntüleri ortaya çıktı

Sabancı çifti, ilk müdahalenin ardından deniz ambulansı ile Bodrum'daki Turgutreis Marina'ya getirildi.

Sağlık ekiplerince karşılanan Ali Sabancı, Bodrum Turgutreis Limanı'ndan hava ambulansı ile İstanbul'a, Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi.

Vuslat Sabancı'nın genel durumu iyi

Bodrum’da tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı'nın aynı özel hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Çift Bodrum'a getirilirken Ali Sabancı'nın annesi Hayırlı Zerrin Sabancı da limanda çifti bekledi. Hayırlı Sabancı'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Zodyak böyle parçalanmış

Yunanistan'da yerel basında çıkan habere göre, gece yarısından kısa süre önce Leros ile Leipsos arasındaki deniz bölgesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu 7 kişi yaralandığı, ağır yaralanan 2 kişinin Leros Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve yaralıların Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Yunan medyasında yer alan haberlerde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün de Sabancı ailesine yardım için harekete geçtiği belirtildi.

Haberde, “Kazanın ilk anından itibaren Sahil Güvenlik ekipleri hızlıca harekete geçti” denildi.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



