Papara Holding Finfree’yi satın aldı

“Borsa İstanbul’daki bireysel yatırımcı sayısı son yıllarda büyük bir artış göstererek 7,5 milyona ulaştı. Artık kullanıcılar finansal geleceklerini güvence altına almak ve kişisel refahlarını artırmak için yatırımlarını bireysel olarak kolayca yönetmek istiyor. Biz de Papara olarak, her seviyeden yatırımcıyı destekleyecek yenilikçi ve kolay çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz”