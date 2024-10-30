Papara Holding Finfree’yi satın aldı

Papara Holding, yatırım teknolojileri alanında önemli bir adım atarak Finfree’yi bünyesine kattı. Bu stratejik satın alma, Papara'nın yatırımcıları güçlendirme misyonu ve 20 milyondan fazla kullanıcısına yenilikçi finansal çözümler sunma hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.
Papara Holding, FinFree’yi satın aldığını duyurdu. Papara, yatırım teknolojileri alanındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen bu hamle ile finansal özgürlüğü daha geniş kitlelere ulaştırma ve kullanıcılarına kapsamlı bir finansal deneyim sunma vizyonunu ortaya koyuyor.
Papara CEO’su Emre Kenci, bu satın almanın ardından Papara'nın sunduğu yatırım ürünlerini çeşitlendireceklerini belirterek, şunları söyledi:
Bu satın almanın ardından Papara, Finfree’nin gelişmiş teknolojilerini kendi yatırım ürünleriyle birleştirerek, bireysel yatırımcılara daha kapsamlı analizler yapma ve bilinçli yatırım kararları alma imkanı sağlayacak. Kullanıcılar, portföy performanslarını kolaylıkla ölçebilecek ve karmaşık finansal verileri daha hızlı bir şekilde değerlendirebilecek. Ayrıca, Papara, hisse senedi ve fon dahil olmak üzere çeşitli yatırım araçlarına erişimi genişleterek yatırımcıların portföylerini daha çeşitli hale getirmelerine olanak tanıyacak.
Finansal teknolojiler üretmeye devam ediyoruz
Finfree ile finansal özgürlükte yeni dönem
Finfree’nin Kurucu Ortağı Senih Mete Dal, Papara ailesine katılmanın heyecan verici bir adım olduğunu ifade etti:
Papara, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki finansal teknoloji ekosistemine yeni ürünler ve hizmetler kazandırarak, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanında olmaya devam edecek.