Siz de onlardan mısınız? Kahve tutkunlarının tercihi belli oldu

Areda Piar araştırma şirketi, Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma ile kahve yetiştiricilerinin zorlu koşullarına dikkat çekti. Araştırmaya göre, kahve severlerin yüzde 59,1’i kahve içmek için zincir kahve markaları yerine butik markaları tercih ederken yüzde 28,1’i geleneksel kahve deneyimlerinin her dönemde popüler olacağını belirtiyor. Yüzde 37,4’ü karton bardak tüketimini azaltmak için kahveyi kendi termosu ile satın alıyor. Kahve yetiştiricilerinin çalışma koşullarına dair bilinçli olduğunu ifade eden kesim toplumun yüzde 46,6’sını oluşturuyor. Kahve yetiştiricilerinin düşük ücretler ve zorlu çalışma koşullarına sahip olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 47,1. Araştırmada kahve yetiştiricilerinin emeğini onurlandırmak için sunulan sloganlar arasından “Bir Fincanda Bin Emek” yüzde 44,8 ile ilk sırayı alıyor.
Areda Piar’ın gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, Türk halkının kahveyle olan güçlü bağını detayları ile inceliyor. Bir sosyalleşme aracı olarak kahvenin tercih edilmesi, kafe ve restoran kültürünü de derinden etkiliyor.
Zincir kahve markaları yerine butik kahve markaları revaçta
Karton bardaklar yerini cam bardağa ve termosa bırakıyor
Gelecekte robot baristalar yaygınlaşacak mı?
Kahve deneyiminin geleceği de araştırmada Türk halkına soruluyor. Katılımcıların yüzde 28,1’i geleneksel kahve deneyimlerinin her zaman popülerliğini koruyacağını belirtirken, yüzde 26,9’u kahve kültürünün kişiselleştirilmiş ve evde yapılabilir hale geleceğini söylüyor. Yüzde 22,7’si yenilikçi demleme teknikleri ve robot baristaların yaygınlaşacağını ön görürken yüzde 22,2’si sürdürülebilir ve çevre dostu kahve tüketiminin gelecekte artacağı kanaatinde.
Türk halkı “Bir Fincanda Bin Emek!” sloganıyla kahve emekçilerine sahip çıkıyor
- Kahve üretim sürecinde çalışan çiftçilerin hangi zorluklarla karşılaştığı sorulduğunda, yüzde 47,1 ile en çok “Düşük ücretler ve zorlu çalışma koşulları” derken, yüzde 34,8’i ise bu koşullardan çok daha fazla mağduriyetlerin yaşandığı kanaatinde. Yüzde 15,5’i iklim değişikliği ve çevresel etkilere dikkat çekerken yüzde 2,6’sı ise pazara erişiminin zor olmasını öne sürüyor.
Araştırmanın Metodolojisi
- Türkiye genelinde 1.100 kişinin katıldığı ve 28 Ağustos – 02 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.