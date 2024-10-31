Siz de onlardan mısınız? Kahve tutkunlarının tercihi belli oldu

Son yıllarda tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de giderek genişleyen kahve markası zincirleri yüzde 40,9’u tarafından tercih ediliyor olsa da

katılımcıların yüzde 59,1’i tarafından lokal ve butik kahve markaları daha çok ön plana çıkıyor.