Areda Survey Türk halkına sordu: Erkekler ve kadınlar en çok kime güveniyor?

Areda Survey, Türk halkının güven sıralamasını açıkladı! Peki, erkekler ve kadınlar en çok kime güveniyor? Yapılan araştırmada ilk sırada yüzde 89,1’i ile babaya güven yer alırken, ikinci sırada yüzde 86,8 ile eşe güven yer aldı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise erkeklerin yüzde 93,3'ünün en çok eşine güvenirken, kadınların yüzde 88,9 ile en çok babasına güvenmesi oldu.
Türk halkının güven sıralaması: İlk sırada baba, son sırada esnaf
Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 89,1 ile en çok babasına güvendiği ortaya çıktı. Babadan sonra ikinci sırada yüzde 86,8 ile en çok eşe güven geliyor. Akrabaya güven yüzde 49,1 ile üçüncü sıraya yerleşiyor. Yüzde 43 ile komşuya güven dördüncü sırada kendine yer bulurken son sırada ise yüzde 33,3 ile esnafa güven geliyor.
Erkekler, Kadınlara Göre Eşine Daha Fazla Güveniyor
Araştırma, çarpıcı sonuçları da beraberinde getiriyor. Erkekler en çok eşine güvenirken kadınların en çok babasına güveniyor olması araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından.
- Her konuda eşine güvenen erkek oranı yüzde 93,3 iken, bu oran kadınlarda yüzde 80,4 düzeyinde. Eşine güven duymayan kadınların oranı yüzde 14,8 iken, erkeklerde bu oran yüzde 2,8 olarak araştırmaya yansıyor.
- Araştırmaya katılan kadınlar, yüzde 88,9 oranıyla her konuda en çok babasına güvendiğini ifade ediyor. Bu oranın erkeklerdeki karşılığı ise yüzde 89,2.
- Erkekler yüzde 50,9 ile akrabalarına kadınlardan (yüzde 47,3) daha çok güveniyor.
- Kadınların yüzde 47,9’u erkeklere oranla (yüzde 38) komşusuna daha çok güveniyor.
- Erkekler esnafa yüzde 34,6 oranında güvenirken kadınlar yüzde 32 oranında güvene sahip durumda.