Rize'deki açılıştakiler istifa etsinler

Areda Survey, Rize'deki Burger King açılışına AK Parti il ve ilçe yöneticilerinin katılmasını vatandaşa sordu. Bin 638 kişi ile yapılan ankette açılışa katılan AK Partililerin görevlerinden istifa etmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 81 çıktı.
İsrail’e destek veren markalardan Burger King’in Rize’deki şube açılışına AK Partili ilçe belediye başkanları ve parti il yöneticilerinin katılması Areda Survey tarafından vatandaşa soruldu. Bin 638 kişi ile yapılan ankete göre, vatandaşların yüzde 81’i AK Parti’nin disipline sevk ettiği Rize İl Başkanı ile kurdele kesen ilçe belediye başkanlarının istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.
PARTİYE GÜVENİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı ise bu olayın AK Parti’ye olan güvenini olumsuz etkilediğini söylüyor. Ankete katılanların yüzde 92,7’si “Açılışa katılanları eleştirenlere yönelik AK Parti Rize İl Başkanı’nın ‘soysuz’ ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Uygunsuz bir tepki” derken, AK Partili siyasilerin boykot edilen bir firmanın şube açılışına katılmalarının boykot çağrılarını zayıflatacağını düşünenler yüzde 62 oranında.
DİSİPLİNE SEVK OLUMLU
Ankette AK Partili siyasilerin etkinliğe hiç katılmamaları gerektiğini söyleyenlerin oranı ise 81,6 oldu. Söz konusu siyasilerin disipline sevk edilmesine destek verenlerin oranı da 83,7 olarak ölçüldü. Katılımcılar, açılışı protesto eden öğretim görevlisinin darbedilmesini yüzde 90,6 ile 'kabul edilemez' olarak gördü.