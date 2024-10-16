Rize'deki açılıştakiler istifa etsinler

İsrail’e destek veren markalardan Burger King’in Rize’deki şube açılışına AK Parti'li ilçe belediye başkanları ve parti il yöneticilerinin katılması gündemdeki yerini koruyor. Areda Survey’in bin 638 kişi ile yaptığı ankete göre, vatandaşların yüzde 81’i AK Parti’nin disipline sevk ettiği Rize İl Başkanı ile kurdele kesen ilçe belediye başkanlarının istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı ise bu olayın AK Parti’ye olan güvenini olumsuz etkilediğini söylüyor. Ankete katılanların yüzde 92,7’si “Açılışa katılanları eleştirenlere yönelik AK Parti Rize İl Başkanı’nın ‘soysuz’ ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Uygunsuz bir tepki” derken, AK Parti'li siyasilerin boykot edilen bir firmanın şube açılışına katılmalarının boykot çağrılarını zayıflatacağını düşünenler yüzde 62 oranında.