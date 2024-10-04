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İsrail'in gözü topraklarımızda!

İsrail'in gözü topraklarımızda!

04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Areda Survey’in yaptığı son araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 89,4’ü, İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğu görüşünde. Birkaç ay önce yapılan aynı araştırmada, bu düşüncede olanların oranı yüzde 81,6 çıkmıştı. Orandaki artış, Türkiye’de bu algının güçlendiğini ortaya koydu.

İsrail’in Türk topraklarında gözü olduğu görüşü güçleniyor. Areda Survey araştırma şirketi, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının sabahında Türkiye genelinde 1100 kişiyle bir araştırma gerçekleştirdi.

2 Ekim’de yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 89,4’ü, “İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğunu” düşünüyor. Katılımcıların yüzde 10,6’sı ise böyle bir durumun olmadığı görüşünde. Araştırma şirketinin, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği araştırmada da aynı soru yöneltilmiş, bu oran yüzde 81,6 olarak kayıtlara geçmişti. Birkaç ay içerisinde orana yansıyan artış, "İsrail’in Türkiye’ye saldırma ihtimali olduğu" algısının güçlendiğini ortaya koyuyor.



Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...

ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan ve Ortadoğu’daki askeri güçleri değerlendiren araştırma güncellendi. 2024 yılı verilerine göre, Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü orduları sıralamasında önemli bir konuma sahip. Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki geniş kapasitesi ile Türkiye, yalnızca Ortadoğu’da değil, Avrupa ve Asya'da da dikkate değer bir askeri güç olarak öne çıkıyor. Ortadoğu’daki diğer güçlü askeri kuvvetler arasında Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor. Bu ülkeler, özellikle savunma harcamalarına yaptıkları büyük yatırımlar, modern askeri teçhizat alımları ve bölgesel güvenlik politikalarıyla dikkat çekiyorlar.

MGK bildirisinde 'İsrail terörü' vurgusu: Türkiye insanlık dışı saldırılar karşısında Lübnan halkının yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsrail terörüne karşı Filistin ve Lübnan'a destek vurgusu yapıldı. "İsrail’in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye’nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olacağı teyit edilmiştir." denilen bildiride, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail’in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır." ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Suriye ve Irak'ta millî güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği ifade edildi.


#israil
#türkiye
#Areda Survey
#araştırma

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Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...