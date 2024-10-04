İsrail'in gözü topraklarımızda!

Areda Survey’in yaptığı son araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 89,4’ü, İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğu görüşünde. Birkaç ay önce yapılan aynı araştırmada, bu düşüncede olanların oranı yüzde 81,6 çıkmıştı. Orandaki artış, Türkiye’de bu algının güçlendiğini ortaya koydu.
İsrail’in Türk topraklarında gözü olduğu görüşü güçleniyor. Areda Survey araştırma şirketi, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının sabahında Türkiye genelinde 1100 kişiyle bir araştırma gerçekleştirdi.
2 Ekim’de yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 89,4’ü, “İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğunu” düşünüyor. Katılımcıların yüzde 10,6’sı ise böyle bir durumun olmadığı görüşünde. Araştırma şirketinin, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği araştırmada da aynı soru yöneltilmiş, bu oran yüzde 81,6 olarak kayıtlara geçmişti. Birkaç ay içerisinde orana yansıyan artış, "İsrail’in Türkiye’ye saldırma ihtimali olduğu" algısının güçlendiğini ortaya koyuyor.