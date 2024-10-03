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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı İsrail oturumu yapılabilir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı İsrail oturumu yapılabilir

17:103/10/2024, четверг
G: 3/10/2024, четверг
IHA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Siyonist ideolojinin temel hedeflerinden bir tanesi Türkiye'dir. Bu çerçevede demokrasinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda toplantı yapabilir” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile TBMM Tören Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.


Kurtulmuş, Türkiye'nin ve Kuzey Makedonya'nın bölgesel ve küresel konularda müşterek görüşleri olduğunu belirterek,
“Her alanda dünyanın pek çok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan‘dan çekilmesiyle başlayan süreç dünyada yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bu sürecin birçok özelliği vardır ama en önemli özelliği çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasıdır. Bu dünyanın birçok yerinde yeni güç dengeleri, güç merkezleri ortaya çıkarmaktadır. Özellikle Türkiye'nin çevresindeki bölgelerin neredeyse tümünde önemli gerilimler yaşanmakta olduğunu, maalesef güneyimizde, Ortadoğu'da çatışmaların, saldırıların olduğunu görüyoruz”
ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarına ilişkin TBMM'de özel oturum yapılıp yapılmayacağı soruma üzerine,
“İsrail'in hedefi sadece Filistin değildir. İsrail'in hedefi sadece Araplar değildir. Hatta İsrail'in hedefi sadece Müslümanlar da değildir; Müslümanlar ve Hristiyanlar, kendisinden olmayan herkestir. Sadece bir bölgesel halkın sorununun olmanın ötesine geçmiştir. Siyonist ideolojinin temel hedeflerinden bir tanesi Türkiye'dir. Bu çerçevede demokrasinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda toplantı yapılabilir”
dedi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi ise iki ülkenin dost olduklarını belirterek, “Her iki parlamentoda grup kurulmuştu. Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri de buradalar” dedi.




#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#İsrail

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