TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı İsrail oturumu yapılabilir

“İsrail'in hedefi sadece Filistin değildir. İsrail'in hedefi sadece Araplar değildir. Hatta İsrail'in hedefi sadece Müslümanlar da değildir; Müslümanlar ve Hristiyanlar, kendisinden olmayan herkestir. Sadece bir bölgesel halkın sorununun olmanın ötesine geçmiştir. Siyonist ideolojinin temel hedeflerinden bir tanesi Türkiye'dir. Bu çerçevede demokrasinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda toplantı yapılabilir”