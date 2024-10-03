AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar: Asıl problem İsrail'i destekleyenler

Terör devleti İsrail'in bölgeyi ateşe atan saldırganlığına ilişkin TBMM'de özel oturum düzenlenecek. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşüleceğini ifade eden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, önümüzdeki haftalarda Meclis'in bu konuda özel bilgilendirilmesi için talepleri hususunda konuşulacağını söyledi. Güler ayrıca, oturumun kapalı ya da açık olarak gerçekleştirileceğine ilişkin görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılacağını da belirtti.