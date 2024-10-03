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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar: Asıl problem İsrail'i destekleyenler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar: Asıl problem İsrail'i destekleyenler

Pınar Görgü
16:443/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaretinde konuştu. İsrail'in yayılmacı saldırılarına tepki gösteren Ömer Çelik, "İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaretinde konuştu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bölgesel savaş çıkabilir"

Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir.


"Asıl problem İsrail'i destekleyenler"

İsrail’in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail’in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler.


Binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesi eylemi durdurulacak görmemektedir. Gerek siber sistemlerin, teknolojinin kullanılışı Netanyahu tarafından insanlık dışı kullanılmaktadır.


"TEKNOFEST'te bir özgüven devrimi yaşanmaktadır"

Bir özgüven devrimi yaşanmaktadır. Bütün bölgedeki gelişmeler karşısında TEKNOFEST’te bir şey söylenmektedir. İnsanlık için teknolojinin geliştirilmesi burada dünyaya ilan edilmektedir. Birileri insanlığı yok etmek için kullanırken, TEKNOFEST’te sağlıktan milli savunmaya, insani değerleri yücelten bakışı vardır. Bir özgüven devrimi var. Türkiye tarafını insani değerleri korumak yönünde almıştır. Buradaki irade insanlığın cehenneme sürüklenmesine karşı duruştur. Burada katılan arkadaşları tebrik ediyorum.



#Ömer Çelik
#AK Parti
#Adana

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