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TBMM'de özel 'İsrail' oturumu: Bakanlar Güler ve Fidan Meclis'i bilgilendirecek

TBMM'de özel 'İsrail' oturumu: Bakanlar Güler ve Fidan Meclis'i bilgilendirecek

20:532/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İsrail'in saldırılarına ilişkin TBMM'de özel oturum düzenleneceğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İsrail'in saldırılarına ilişkin TBMM'de özel oturum düzenleneceğini söyledi.

Terör devleti İsrail'in bölgeyi ateşe atan saldırganlığına ilişkin TBMM'de özel oturum düzenlenecek. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşüleceğini ifade eden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, önümüzdeki haftalarda Meclis'in bu konuda özel bilgilendirilmesi için talepleri hususunda konuşulacağını söyledi. Güler ayrıca, oturumun kapalı ya da açık olarak gerçekleştirileceğine ilişkin görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılacağını da belirtti.

Siyonist katil devlet İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarının ardından namlusunu Lübnan'a çevirdi.

Karadan ve havadan Lübnan'ı işgale girişen İsrail'in bu saldırganlığı ise bölgeyi geniş çaplı bir savaşın eşiğine getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da dün Meclis açılışında yaptığı konuşmada işgalci İsrail'in bölgeyi kaosa sürüklemek istediğini ve bir sonraki hedefinin de Türkiye olduğunu söylemişti.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te İsrail’in saldırılarına ilişkin özel oturum çağrısı yapmıştı.

Bakanlar Güler ve Fidan Meclis'i bilgilendirecek

Lider Haber'e konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kendisine gündemin iletildiğini ve özel oturumun önümüzdeki haftalarda yapılacağını belirtti.

Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşüleceğini ifade eden Güler, önümüzdeki haftalarda Meclis'in bu konuda özel bilgilendirilmesi için talepleri hususunda konuşulacağını söyledi.

Oturum açık mı ya da kapalı mı yapılacak?

Güler şu ifadeleri kullandı:

"Tabi burada bakanlarımızla görüşmemiz lazım. Şu anda savaş ve kriz alanı devam ediyor güneyimizde.

MSB ve dışişleri bakanımızla görüşeceğiz bu aşamada neler yapabiliriz diye. İnşallah önümüzdeki haftalarda meclisimizin bu konuda özel bilgilendirilmesi için talepleri hususunda konuşacağız.

Meclis başkanlığımıza ulaştıktan sonra genel kurulun vereceği bir kararla kapalı mı açık mı yapalım hususunu sonraki aşamada görüşeceğiz.

Ama öncelikli olarak bakanlarımızla görüşürüm. Meclisimizin bilgilendirilmesi hususunda çalışma yapmamız gerekiyor."




#Özel Oturum
#TBMM
#İsrail

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