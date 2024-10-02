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İran'ın füzeli saldırısı sonrası Netanyahu'dan 'Tahran bedelini ödeyecek' çıkışı

İran'ın füzeli saldırısı sonrası Netanyahu'dan 'Tahran bedelini ödeyecek' çıkışı

01:432/10/2024, Çarşamba
AA
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Siyonist katil Netanyahu, füzeli saldırı sonrası İran'ı tehdit etti.
Siyonist katil Netanyahu, füzeli saldırı sonrası İran'ı tehdit etti.

İran, terör devleti İsrail'i onlarca balistik füze ile vurdu. Bölgedeki tansiyonu hat safhaya çıkaran saldırıya ilişkin açıklamada bulunan işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a tehdit savurdu. İran'ın füze saldırısıyla 'hata yaptığını' ifade eden Netanyahu, Tahran'ın 'bunun bedelini ödeyeceğini' savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla "hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

"Tahran bunun bedelini ödeyecek"

Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü.

İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.

İran'dan balistik füzeli saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.



#Füzeli Saldırı
#İran
#israil
#Binyamin Netanyahu

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