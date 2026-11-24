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Yunanistan'da muhalefette yer alan Yeni Sol Partisi, Yunan askerlerinin İsrail'de Kfir Tugayı ile eğitime katıldığına ilişkin haberler hakkında Savunma Bakanlığının açıklama yapmasını istedi.

Dört milletvekili, Yunanistan'ın uluslararası örgütlerce tespit edilen suçlara karışan Kfir Tugayı unsurlarıyla neden ortak askeri eğitim yaptığının hükümet tarafından açıklanması için soru önergesi verdi.





İsrail basınında 12 Kasım'da çıkan, onlarca Yunan askerinin İsrail'in güneyinde Kfir Tugayına bağlı Sayeret Haruv keşif birimiyle ortak eğitime katıldığına ilişkin habere atıfta bulunulan açıklamada, bu eğitimin ne Yunanistan Savunma Bakanlığınca ne de Genelkurmay Başkanlığınca duyurulduğuna işaret edildi.

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Aynı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonunun Haziran 2026 tarihli raporunda Kfir Tugayının 29 Kasım 2025'te, Gazze'deki insansız hava aracı saldırılarında 10 ve 9 yaşlarındaki iki kardeşin ölümünden sorumlu tutulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifade kullanıldı: "Yeni Sol milletvekilleri, hükümetin ve büyük medya kuruluşlarının sessizliğinin, Yunan toplumunu, ülkenin Silahlı Kuvvetlerini ve uluslararası hukuk karşısındaki konumunu doğrudan ilgilendiren bir mesele hakkında tamamen bilgisiz bıraktığını vurgulamaktadır."

Savunma Bakanlığından talepler

Yeni Sol Partisi, Savunma Bakanlığından Yunan askerlerinin Kasım 2026'da İsrail'in Kfir Tugayı ile ortak eğitime katılıp katılmadığını açıklamasını, buna ilaveten Yunanistan ile İsrail silahlı kuvvetlerinin 2026 askeri işbirliği eylemlerini duyurmasını istedi.

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