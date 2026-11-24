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Gazze Şeridi'nde menenjit vakaları arttı, yılbaşından bu yana 15 kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti ve bölgede "salgın alarmı" verildi. İsrail'in saldırıları nedeniyle altyapısının yüzde 90'ından fazlası yıkılan şeritte sağlık sistemi de büyük ölçüde çöktü.

Ekim ayında 272 vaka kaydedildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İşlerinden Sorumlu Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Nidal Ganim, Gazze kentinin batısındaki Rantisi Çocuk Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında menenjit vakalarındaki artışa dikkat çekti.

Ganim'e göre ekim ayında kaydedilen 272 menenjit vakası, aylık 30 ile 50 arasında değişen normal vaka sayısının 8 katından fazla.

Gazze genelinde salgın alarmı

Ganim, yıl başından bu yana 15 Filistinlinin menenjit nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastalığın yayılmasının, başta çocuklar olmak üzere Gazze'deki yüz binlerce Filistinlinin sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

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Ganim, menenjit vakalarındaki artış ve can kayıpları nedeniyle Gazze Şeridi genelinde "salgın alarmı" verildiğini duyurdu; salgının önlenmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini de vurguladı.

413 Şüpheli menenjit vakası bildirilmişti

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de 27 Eylül-31 Ekim'de 294'ü viral, 119'u bakteriyel olmak üzere 413 şüpheli menenjit vakası kaydedildiğini bildirmişti.

OCHA'ya göre vakaların yüzde 68'i Gazze kentinde görülürken, 5 Kasım'a kadar bireysel olarak kayıt altına alınan 202 vakanın yüzde 77'sini 1 yaşından küçük bebekler oluşturmuştu.

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Bakanlıktan uluslararası müdahale çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'nın 22 Kasım Pazar günü yayımladığı açıklamada, bölgede menenjit vakalarında mevsimsel açıdan olağan dışı ve endişe verici bir artış yaşandığı uyarısı yapılmış, bulaşma riskinin kontrol altına alınması için uluslararası acil müdahale çağrısında bulunulmuştu.

Artışın, İsrail saldırıları nedeniyle çevresel koşulların kötüleşmesi ve kanalizasyon şebekeleri başta olmak üzere altyapının zarar görmesiyle yakından bağlantılı olduğu da aynı açıklamada belirtilmişti.

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