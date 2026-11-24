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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarındaki tüm sınır kapıları ile petrol sahalarının yönetiminin merkezi hükümete devredilmesini öngören yeni çalışmaların Irak hükümetince başlatıldığı bildirildi.

Hükümetin IKBY'deki petrol sahaları, sınır kapıları ve güvenlik kontrolüne ilişkin başlattığı bir dizi yeni çalışma hakkında bilgiyi Irak Başbakanı'nın askeri sözcüsü Sabah en-Numan verdi.

İhracat izinleri Petrol bakanlığından verilecek

Numan, IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verileceği talimatının iletilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

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IKBY sınırları içerisindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesi de planlanıyor.

Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içerisinde bulunan, ancak güvenlik bakımından IKBY'nin kontrolünde olan petrol sahalarının yönetiminin Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını da söyledi.

Tali yollar ve petrol sahaları için tedbirler

Numan'a göre güvenlik ve askeri tedbirler kapsamında Sınır Muhafızları Komutanlığının, IKBY'dekiler de dahil olmak üzere komşu ülkelerle uluslararası sınırlar üzerindeki tüm gayriresmi geçiş noktalarını kapatması öngörülüyor.

Savunma Bakanlığına bağlı 1. ve 2. Ortak İlgi Tugaylarının Diyala, Selahaddin, Kerkük ve Musul vilayetleri ile IKBY arasındaki tüm tali yolları kapatması da planlanan tedbirler arasında yer alıyor, diye vurguladı.

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İçişleri Bakanlığının Enerji Polisi Müdürlüğüne, tüm petrol sahalarının kontrolünü üstlenmesi ve bu sahaların kamera sistemleriyle sürekli izlenmesi talimatını vereceğini söyleyen Numan, Irak genelinde faaliyette bulunan tüm petrol kuyularına elektronik sayaçlar yerleştirileceği bilgisini de paylaştı.

Kontrol noktalarında laboratuvar hedefi

Başbakanlık Ofisine bağlı mühendislik biriminin Süleymaniye, Erbil ve Duhok girişlerindeki kontrol noktalarında alanlar hazırlaması planlanıyor. Bu noktalarda Petrol Bakanlığı, Enerji Polisi ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı personelinin görevlendirilmesi de öngörülüyor.

Bölgelere gönderilen petrol ürünlerinin incelenmesi için aynı kontrol noktalarında laboratuvarların kurulmasının da hedeflendiğini aktaran Numan, bu işlemin 6 ay içerisinde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

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