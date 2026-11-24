Gazze'de menenjit vakaları arttı: Salgın alarmı verildi

Gazze'de menenjit vakalarındaki artış ve yılbaşından bu yana 15 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine salgın alarmı verildi. Sağlık Bakanlığı, durumun başta çocuklar olmak üzere yüz binlerce Filistinli için ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu.