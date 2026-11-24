Gazze'de akan kan durmak bilmiyor. Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
3 Filistinli can verdi
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netsarim bölgesini ateşkese rağmen hedef alan katil İsrail ordusunun saldırısında, biri çocuk üç Filistinli yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşı, cenaze işlemlerinin yapılması için kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
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