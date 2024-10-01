İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e misilleme sonrası açıklama: İran'la çatışmaya girmeyin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, terör devleti İsrail'e yönelik füze saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söylerek "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.
"İsrail'e kesin bir yanıt verdik"
İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı: