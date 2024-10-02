İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan 'İsrail ile barış' açıklaması: Kan dökülmesine karşıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, terör devleti İsrail'e yönelik füze saldırısı sonrasında açıklamalarda bulundu. "Her zaman şunu söyledik; biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz" diyen Pezeşkiyan, "İsrail bizim misafirimizi başkentimizde öldürerek bizi bu gerginliğe sürükledi. Olası bir misillemede cevabımız daha sert olacak." dedi. Batı'ya İsrail'i dizginlemesi için uyarılarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, "İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz. Lütfen İsrail'i çekin." diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"İsrail bizim misafirimizi başkentimizde öldürerek bizi bu gerginliğe sürükledi"
Batı'ya çağrı: İsrail'i bölgeye siz yerleştirdiniz, siz durdurun
"Biz kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik; biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz.
Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor. İsrail bizim misafirimizi Tahran'da öldürdü.
Bunu hiçbir ülke ve hiçbir taraf kabul edemez. Hiçbir bölge savaş gölgesinde gelişemez, refah yaşayamaz.
İsrail bizim misafirimizi başkentimizde öldürerek bizi bu gerginliğe sürükledi.
Bu saldırıları yaparken 'asla tepki vermeyin tepki verirseniz bu savaş büyür' diyorlar. Biz sükunetle yaklaşmaya çalıştıkça onların cinayetleri, katliamları, baskıları arttı.
Dünya tarihine bakacak olursak hiçbir zaman bu kadar gerginlik yaşanmamıştı.
Bu gerginliğin coğrafyaya yayılmasını istemiyoruz. Batı'ya seslenmek istiyorum; lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz.
Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz."