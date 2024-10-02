İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan 'İsrail ile barış' açıklaması: Kan dökülmesine karşıyız

İsrail'in saldırgan tutumu nedeniyle kendi ülkesinin de bu yola girdiğini vurgulayan Pezeşkiyan,

"Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor. İsrail bizim misafirimizi Tahran'da öldürdü. Aslında Cumhurbaşkanı yeminimi ederken o akşam bunu yaptı. Bunu hiçbir ülke ve hiçbir taraf kabul edilemez. Hiçbir bölge savaş gölgesinde gelişemez, refah yaşayamaz. İsrail bizim misafirimizi başkentimizde öldürerek bizi bu gerginliğe sürükledi. Olası bir misillemede cevabımız daha sert olacak"