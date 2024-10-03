MGK bugün toplanacak: Ana gündem İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve terörle mücadele

Anayasanın ilk 4 maddesi… Yeni bir anayasa gerekli mi? Yeni bir anayasa yapma fikri her gündeme geldiğinde o birileri anında ilk dört maddeyi gündeme taşırlar. Bilen bilmeyen herkes konuşmaya başlar. İlk dört madde bir tür test, hatta bir tür kilitleme işlevi görür. İlk dört maddeyi noktasına virgülüne dahi dokunmadan metnen kutsal ve ilişilmez görenler “makbul vatandaş “, gayrı düşünenlerin cümlesi de “muzır vatandaş” ilan edilir. O birileri için “makbul varandaşlık”ın testidir bu. Böyle düşünenler