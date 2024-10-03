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MGK bugün toplanacak: Ana gündem İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve terörle mücadele

MGK bugün toplanacak: Ana gündem İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve terörle mücadele

Pınar Görgü
09:543/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin Türkiye'ye olan etkileri en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin terörle mücadelesinde gelinen son durum da kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor.


Bölgesel kriz ana gündem maddesi

Ortadoğu'da İran-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları toplantının ana gündem maddesi olacak. Bölgenin savaşa sürüklenmesinin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.


MGK, İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü katliam sonrası Gazze'deki son durumu da görüşecek. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için izlenecek yol haritası ve diplomatik girişimler değerlendirilecek.


Terörle mücadele de masada

Terörle mücadele, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülecek bir diğer başlık olacak. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak. Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda sahada atılacak adımlar konuşulacak. Toplantıda, FETÖ ve DEAŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.


MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri de gündemde olacak.


Normalleşme süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#MGK
#Beştepe
#Ankara

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