Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lübnan’da çağrı cihazlarındaki patlamaların 1 yıldır süren savaşın parçası olduğunu kaydeden Fidan, İsrail’in savaşı adım adım Lübnan'a tırmandırdığını dile getirdi. Çağrı cihazı patlamalarının istihbarat literatüründe “fırsat operasyonu” diye nitelendirildiğini ifade eden Fidan, İsrail'in Hizbullah'ın yapacağı satın almaları önceden öğrendiği, daha sonra şirketlere nüfuz edilmesiyle bunun yaşandığı tespitinde bulundu.





ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Siber güvenlik konusunda Türkiye'deki kurumlarda büyük bir farkındalık olduğunu belirten Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük bulunduğunu söyledi. MİT ve Emniyet Teşkilatı'nın da bu konuda etkili olduğuna değinen Fidan, “Müstakil bir Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi” diye konuştu. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) yapılan tartışmalar neticesinde bunun artık olması yönünde irade koyduğu ve çok yakında hayata geçeceği bilgisini verdi.





Dışişleri Bakanı Fidan'ın kurulacağını duyurduğu Siber Güvenlik Teşkilatı'nın detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Müstakil bir Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulması konusu, ilk kez 25 Temmuz'da gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında gündeme geldi. Toplantıda yapılan görüşmelerde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyelerinde bulunan siber güvenlik teşkilatlarının tek çatı altında toplanması kararı alındı.





ANA OMURGA USOM’DAN

Kurulacak Siber Güvenlik Teşkilatı ile ilgili çalışmalar sürerken, ABD'nin Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) tarzında bir teşkilat yapılanması, üzerinde çalışılan gündem maddelerinden biri. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde (USOM) bulunan “siber ekibi” ve “beyaz şapkalı hackerlar” dahil tüm ekip buraya dahil olacak. Siber Güvenlik Teşkilatı'nın ana omurgası USOM'la sağlanacak. Türkiye'de anlık 17 milyon IP adresini tarayan USOM, 11 milyon zararlı erişim isteğini engelleyerek Türkiye'nin siber güvenlik kalkanını oluşturuyor.





EMNİYET VE MİT’TEN KATILIM

Yeni kurulacak teşkilata Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MİT'te geçen yıl oluşturulan Siber İstihbarat Başkanlığı'ndan da katılım sağlanması bekleniyor. FETÖ’nün şifreli mesajlaşma uygulaması olan ByLock, bilindiği üzere MİT'in Elektronik ve Siber İstihbarat ekipleri tarafından deşifre edilmişti.



