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MGK: İsrail gecikmeksizin durdurulmalı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Uluslararası toplumun artan tepkisine rağmen gerçekleştirdiği katliamlarla hiçbir hukuk kuralı ve insani değerle ilişkisi kalmadığını açıkça ilan eden İsrail yönetiminin gecikmeksizin durdurulması gerektiği belirtilmiştir" ifadesine yer verildi.

04:00 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 03:40 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağımızın önemli İslam alimlerinden Faslı filozof Prof. Taha Abdurrahman'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağımızın önemli İslam alimlerinden Faslı filozof Prof. Taha Abdurrahman'ı kabul etti.

MGK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 15 Temmuz ihanetinin faili FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede gelinen aşama ve gelecek süreçte atılacak adımların değerlendirildiği belirtilerek, Türkiye'ye hasım odakların güdümünde her türlü menfur eyleme tevessül eden ve mağduriyet kisvesiyle kendisini aklamaya çalışan terör örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik sarsılmaz kararlılığın vurgulandığı kaydedildi.

SURİYE’DE KIŞKIRTMALARA YER YOK

Meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde, Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği belirtilen bildiride, Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının, öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak tanınması istikametindeki kararlı tutumumun muhafaza edileceği vurgulanan bildiride Somali, Libya, Sudan ve Nijer başta olmak üzere Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında uzun vadeli bir yaklaşımla geliştirilen ilişkilerin değerlendirildiği aktarıldı.

Faslı filozofu kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Taha Abdurrahman'ın eşi de yer aldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#Suriye
#Taha Abdurrahman
43 dakika önce
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