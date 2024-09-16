Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Velilerin yüzde 43'ü devlet okullarına bağış/kayıt ücreti ödediğini belirtiyor

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı.
Areda Survey araştırma şirketinin, Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği
Okula Dönüş Araştırması’na göre, çocuğunu devlet okuluna kaydettiren velilerin yüzde 43’ü bağış/kayıt ücreti verdiğini ifade ediyor.
Yüzde 57’si ise böyle bir bağış/kayıt ücreti ödemediğini söylüyor.
Velilerin yüzde 94,8’ine göre kırtasiye masrafları cep yakıyor
Velilerin yüzde 94,8’ine göre kırtasiye masrafları cep yakıyor
Artış gösteren kırtasiye masraflarıyla ilgili olarak, velilerin yüzde 94,8’i "olması gereken ücretlerin üzerinde" olduğunu dile getiriyor.
Makul bulanların oranı ise yüzde 5,2.
Bazı özel okullardaki fahiş fiyatlı kırtasiye ve ek kaynak malzemelerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı incelemeyi ise velilerin yüzde 60,1’i olumlu ancak geç kalınmış bir karar olarak görüyor.
Yüzde 36,3’ü olumlu bir adım olduğunu ifade ederken, yüzde 3,2’si bu kararı olumsuz olarak yorumluyor ve serbest piyasaya müdahale edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Kısmen olumlu bulanlar ise yüzde 0,5.
Servis ücretlerinin fahiş fiyatları toplu taşıma kullanımını arttırdı
Servis ücretlerinin fahiş fiyatları toplu taşıma kullanımını arttırdı
UKOME’ye göre özel okul servisi ücretlerinde en kısa mesafe 23 bin lira olarak belirlenmiş ve mesafe artışına göre bu fiyatın 70 bin - 90 bin liraya kadar çıkabileceği tartışmalara sebep olmuştu.
UKOME’nin gerçekleştirmiş olduğu fiyat artışı karşısında velilerin servis kullanım durumları da araştırmaya konu oldu. Bu artışlar sonrasında
çocuğunu özel okula gönderen velilerin yüzde 62,6’sı servis kullanmaya devam edeceğini, yüzde 31,7’si ise servis yerine özel araç kullanacağını belirtiyor.
Yüzde 3,3’ü ise toplu taşımadan yana.
Çocuğunu devlet okuluna gönderen velilerin yüzde 54,1’i ise servis yerine toplu taşımayı tercih ediyor.
Yüzde 33’ü servis kullanmadığı belirtirken, yüzde 9,8’i özel araç kullandığını, yüzde 2,9’u ise servis kullanmaya devam edeceğini ifade ediyor.
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3 saat önce