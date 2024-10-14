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Rize'deki Burger King açılışı halka soruldu: İl başkanı ve kurdele kesen belediye başkanları istifa etsin

Rize'deki Burger King açılışı halka soruldu: İl başkanı ve kurdele kesen belediye başkanları istifa etsin

Hüseyin Berk
20:1114/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Boykot kırıcı başkanlar AK Parti yönetimi tarafından disipline sevk edildi.
Boykot kırıcı başkanlar AK Parti yönetimi tarafından disipline sevk edildi.

İsrail’e destek veren markalardan Burger King’in Rize’deki şube açılışına AK Parti'li ilçe belediye başkanları ve parti il yöneticilerinin katılması gündemdeki yerini koruyor. Areda Survey’in bin 638 kişi ile yaptığı ankete göre, vatandaşların yüzde 81’i AK Parti’nin disipline sevk ettiği Rize İl Başkanı ile kurdele kesen ilçe belediye başkanlarının istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı ise bu olayın AK Parti’ye olan güvenini olumsuz etkilediğini söylüyor. Ankete katılanların yüzde 92,7’si “Açılışa katılanları eleştirenlere yönelik AK Parti Rize İl Başkanı’nın ‘soysuz’ ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Uygunsuz bir tepki” derken, AK Parti'li siyasilerin boykot edilen bir firmanın şube açılışına katılmalarının boykot çağrılarını zayıflatacağını düşünenler yüzde 62 oranında.

Terör devleti İsrail'e verdiği destek nedeniyle küresel çapta boykot uygulanan Burger King isimli fastfood zinciri, Türkiye'deki tepkileri kırmak için adını 'Börgır' olarak değiştirmişti.

Siyonist destekçisi marka, son olarak Rize'de yeni bir şube açtı. Merkez Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de düzenlenen açılış törenine, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu da katıldı. Skandal açılışta AK Parti'li isimlerin yer alması kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

Tepki gösteren akademisyeni darbettiler

Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam "Kahrolsun İsrail" sloganı atarak açılışa tepki gösterince orada bulunan çok sayıda kişinin saldırısına uğradı.

Rize'deki Burger King açılışı halka soruldu

Areda Survey araştırma şirketi, Rize'de yaşananlara ilişkin "Boykot Süreci Burger King Açılışı Araştırması" başlığıyla 1638 vatandaşa, konu hakkında sorular yöneltti.

"İl başkanı ve kurdele kesen belediye başkanları istifa etsin"

AK Parti'nin yaşanan olaydan sonra güven tazelemesi için 'ilgili yöneticilerin istifa etmesi' gerektiğini vurgulayan halk, yüzde 81,3 ile 'Açılışa katılan belediye başkanları ve AK Parti Rize İl Başkanı istifa etsin' görüşünü savundu.

Vatandaş 'disipline sevk' kararından memnun

Katılımcıların yüzde 60,7'si yaşananların AK Parti'ye olan güvenlerinin sarsıldığını vurgularken, AK Parti'li siyasilerin etkinliğe hiç katılmamaları gerektiğini söyleyenlerin oranı ise 81,6 oldu.

Bahse konu siyasilerin disipline sevk edilmesine arka çıkanların oranı 83,7 olarak ölçüldü.

Rize İl Başkanı'nın skandal sözlerine vatandaş öfkeli

Ankete katılanların yüzde 92,7’si “Açılışa katılanları eleştirenlere yönelik AK Parti Rize İl Başkanı’nın ‘soysuz’ ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Uygunsuz bir tepki” dedi.

Burger King açılışını eleştirenlere 'soysuz' diyen AK Parti Rize İl Başkanı'ndan geri adım: "Solculara dedim"

Gazze'de soykırım yapan Siyonist askerlere ücretsiz menü hizmeti vermesi sonrasında tüm dünyada boykot edilen Amerikan menşeli Burger King'in, 7 Ekim'in yıl dönümünde Rize'de şube açması ve kurdeleleri AK Partili isimlerin kesmesi gündemdeki yerini koruyor. Tabandan gelen tepkiler üzerine dün bir açıklama yapan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer "keşke o açılış olmasaydı" dedi. Katmer aynı açıklamada, Burger King açılışına katılan ilçe belediye başkanlarına "arkadaşlarımızın arkasındayız" diyerek sahip çıktı ve yapılan eleştirelere, Mehmet Akif Ersoy'un "üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam" dizeleriyle yanıt verdi. Katmer'in "soysuz" göndermesi kamuoyunda yeni tepkilere neden oldu. İstifa etmesi yönünde çağrılar yapılan Katmer, bugün yeni bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de belirterek, "Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum" dedi.

AK Parti güven tazelemek için ne yapmalı?

Öğretim görevlisinin darbedilmesini yüzde 90,6 ile 'kabul edilemez' olarak gören katılımcılar,
AK Parti'nin bu olaylardan sonra güven tazelemesi için hangi adımları atması gerektiğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

AK Parti'li siyasilerin boykot edilen bir firmanın şube açılışına katılmalarının boykot çağrılarını zayıflatacağını düşünenler ise yüzde 62 oranında.



#Rize
#Burger King
#Areda Survey
#İstifa
#Yılmaz Katmer
#Saffet Mete

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