Metiner'den Rize'deki Burger King açılışına tepki: Millete rağmen siyaset bitirir

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Rize'deki Burger King şubesi açılışına gelen tepkilerin ardından AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Metiner "Millete rağmen siyaset bitirir. Gayrı bu duruma el konulmalı. Reis neşteri kökten atmalı. Sadece parti tabanımızın değil partimizin tavanını oluşturan, partimizin aklı ve vicdanı konumundaki herkesin eleştirdiği bir hususta çıkıp özür dilemek varken o yanlışın kötü bir üslupla savunucusu olmak, dahası ve en fenası tepki gösteren AK Partilileri çirkin kelimelerle suçlamak ne menem bir şeydir, hangi akla hizmettir?" diye sordu.
Katmer şu ifadeleri kullandı;
Metiner'den sert tepki
Katmer'e bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.
X Hesabından paylaşımda bulunan Metiner, 'üzgün' olduğunu belirterek Katmer'in özür dilemek yerine tepki gösterenleri suçlamasını eleştirdi.
"Reis neşteri kökten atmalı"
"Millete rağmen siyaset bitirir"
Millete rağmen siyaset bitirir. Üzgünüm. AK Parti’miz adına çok üzgünüm. Sadece parti tabanımızın değil partimizin tavanını oluşturan, partimizin aklı ve vicdanı konumundaki herkesin eleştirdiği bir hususta çıkıp özür dilemek varken o yanlışın kötü bir üslupla savunucusu olmak, dahası ve en fenası tepki gösteren AK Partilileri çirkin kelimelerle suçlamak ne menem bir şeydir, hangi akla hizmettir?
Ziyadesiyle üzgünüm…
Anketlerde partimizi CHP’nin gerisinde görmekten duyduğum o üzüntünün üstüne eklenen bu üzüntünün inanın bir tarifi yok.
AK Parti’mizi milletten kopartanların şimdi de kendi tabanından kopartacak siyasal bir akılsızlık örneği ve duruş sergilemelerine Reis’imiz ve genel merkezdeki değerli yönetici kardeşlerimiz zinhar geçit vermemelidirler.
AK Parti milletin partisidir. Millete ve tabanına rağmen siyaset yapan bir parti değildir. Hele hele AK Parti’nin değerleri adına bir yanlışa tepki koyanlara karşı AK Parti’yi temsil makamında olan kimilerinin azarlayıcı ve suçlayıcı dil kullanabilecekleri bir parti hiç değildir.
Çok üzgünüm…
Bir yanda canımızdan çok sevdiğimiz Reis’imiz ve Reis’imiz şahsında toplanan değerlerimiz/ideallerimiz. O ideallerimizin ete kemiğe bürünmüş hali olan AK Parti’miz. Öbür yanda AK Parti’mizin temsil makamında olan kimilerinin sergilediği söz ve tutumlar. Bir yanda Reis’imiz ve AK Parti’miz zarar görmesin hassasiyetine sahip milyonlarca insan, öbür yanda Reis’e ve AK Parti’mize zarar veren kimi insanların tutumları.
Gayrı bu duruma el konulmalı. Reis neşteri kökten atmalı. Değilse... Yahu Reis gibi bir özür dilemeyle bir özeleştiriyle gönül fethetmek varken Reis’e ve partimize can verecek düzeyde gönül vermiş milyonların gönlünü incitmek de neyin nesidir ve dahi hangi akla hizmettir?