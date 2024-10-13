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Metiner'den Rize'deki Burger King açılışına tepki: Millete rağmen siyaset bitirir

Metiner'den Rize'deki Burger King açılışına tepki: Millete rağmen siyaset bitirir

Lokman Özdemir
10:4613/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Mehmet Metiner- Yılmaz Katmer
Mehmet Metiner- Yılmaz Katmer

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Rize'deki Burger King şubesi açılışına gelen tepkilerin ardından AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Metiner "Millete rağmen siyaset bitirir. Gayrı bu duruma el konulmalı. Reis neşteri kökten atmalı. Sadece parti tabanımızın değil partimizin tavanını oluşturan, partimizin aklı ve vicdanı konumundaki herkesin eleştirdiği bir hususta çıkıp özür dilemek varken o yanlışın kötü bir üslupla savunucusu olmak, dahası ve en fenası tepki gösteren AK Partilileri çirkin kelimelerle suçlamak ne menem bir şeydir, hangi akla hizmettir?" diye sordu.

Gazze'de bir yılı aşkın süredir katliam yapan soykırımcı İsrail'in en büyük destekçisi fast food zinciri
Burger King
'in Rize'de 7 Ekim'in yıl dönümünde açılan şubesi, açılışta AK Partili isimlerin yer alması ve bu durumun sosyal medyada tepki toplamasıyla gündemde kalmaya devam ediyor.


Boykot listesinde ilk sırada yer alan katillerin finansörü fast food zincirinin açılışına gelen tepkiler üzerine AK Parti Rize İl Başkanı
Yılmaz Katmer
yaptığı açıklamada açılışa katılan belediye başkanlarına destek vererek, Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle duruma tepki gösterenlere 'hakaret' etti.

Yılmaz Katmer

Katmer şu ifadeleri kullandı;


"Mevzu anlaşılmış dersime çalışmışım arkadaşlar, okuduğum yerden fetva veririm. Öncelikle keşke o açılış olmasaydı. İkincisi biz şiddete her yönüyle karşıyız. Şiddetin yapılması, öğretim görevlisine kim olursa olsun arkadaşlar yapılmasına karşıyız. Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlâna der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye'. İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum. Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur."

Katmer'in kullandığı
"soysuz"
ifadesi, kamuoyunda yeni tepkilere yol açtı ve kendisine istifa çağrıları yapıldı.

Metiner'den sert tepki


Katmer'e bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.


X Hesabından paylaşımda bulunan Metiner, 'üzgün' olduğunu belirterek Katmer'in özür dilemek yerine tepki gösterenleri suçlamasını eleştirdi.



Burger King açılışını eleştirenlere 'soysuz' diyen AK Parti Rize İl Başkanı'ndan geri adım: "Solculara dedim"

Gazze'de soykırım yapan Siyonist askerlere ücretsiz menü hizmeti vermesi sonrasında tüm dünyada boykot edilen Amerikan menşeli Burger King'in, 7 Ekim'in yıl dönümünde Rize'de şube açması ve kurdeleleri AK Partili isimlerin kesmesi gündemdeki yerini koruyor. Tabandan gelen tepkiler üzerine dün bir açıklama yapan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer "keşke o açılış olmasaydı" dedi. Katmer aynı açıklamada, Burger King açılışına katılan ilçe belediye başkanlarına "arkadaşlarımızın arkasındayız" diyerek sahip çıktı ve yapılan eleştirelere, Mehmet Akif Ersoy'un "üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam" dizeleriyle yanıt verdi. Katmer'in "soysuz" göndermesi kamuoyunda yeni tepkilere neden oldu. İstifa etmesi yönünde çağrılar yapılan Katmer, bugün yeni bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de belirterek, "Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum" dedi.



"Reis neşteri kökten atmalı"


"
Bir yanda Reis’imiz ve AK Parti’miz zarar görmesin hassasiyetine sahip milyonlarca insan, öbür yanda Reis’e ve AK Parti’mize zarar veren kimi insanların tutumları. Gayrı bu duruma el konulmalı. Reis neşteri kökten atmalı"
diyen Metiner partide değişimin bir an evvel gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Millete rağmen siyaset bitirir"


Metiner paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Millete rağmen siyaset bitirir. Üzgünüm. AK Parti’miz adına çok üzgünüm. Sadece parti tabanımızın değil partimizin tavanını oluşturan, partimizin aklı ve vicdanı konumundaki herkesin eleştirdiği bir hususta çıkıp özür dilemek varken o yanlışın kötü bir üslupla savunucusu olmak, dahası ve en fenası tepki gösteren AK Partilileri çirkin kelimelerle suçlamak ne menem bir şeydir, hangi akla hizmettir?


Ziyadesiyle üzgünüm…


Anketlerde partimizi CHP’nin gerisinde görmekten duyduğum o üzüntünün üstüne eklenen bu üzüntünün inanın bir tarifi yok.


AK Parti’mizi milletten kopartanların şimdi de kendi tabanından kopartacak siyasal bir akılsızlık örneği ve duruş sergilemelerine Reis’imiz ve genel merkezdeki değerli yönetici kardeşlerimiz zinhar geçit vermemelidirler.


AK Parti milletin partisidir. Millete ve tabanına rağmen siyaset yapan bir parti değildir. Hele hele AK Parti’nin değerleri adına bir yanlışa tepki koyanlara karşı AK Parti’yi temsil makamında olan kimilerinin azarlayıcı ve suçlayıcı dil kullanabilecekleri bir parti hiç değildir.





Çok üzgünüm…


Bir yanda canımızdan çok sevdiğimiz Reis’imiz ve Reis’imiz şahsında toplanan değerlerimiz/ideallerimiz. O ideallerimizin ete kemiğe bürünmüş hali olan AK Parti’miz. Öbür yanda AK Parti’mizin temsil makamında olan kimilerinin sergilediği söz ve tutumlar. Bir yanda Reis’imiz ve AK Parti’miz zarar görmesin hassasiyetine sahip milyonlarca insan, öbür yanda Reis’e ve AK Parti’mize zarar veren kimi insanların tutumları.


Gayrı bu duruma el konulmalı. Reis neşteri kökten atmalı. Değilse... Yahu Reis gibi bir özür dilemeyle bir özeleştiriyle gönül fethetmek varken Reis’e ve partimize can verecek düzeyde gönül vermiş milyonların gönlünü incitmek de neyin nesidir ve dahi hangi akla hizmettir?




#Burger King
#Mehmet Metiner
#Rize
#AK Parti

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