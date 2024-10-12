Burger King açılışını eleştirenlere 'soysuz' diyen AK Parti Rize İl Başkanı'ndan geri adım: "Solculara dedim"

Gazze'de soykırım yapan Siyonist askerlere ücretsiz menü hizmeti vermesi sonrasında tüm dünyada boykot edilen Amerikan menşeli Burger King'in, 7 Ekim'in yıl dönümünde Rize'de şube açması ve kurdeleleri AK Partili isimlerin kesmesi gündemdeki yerini koruyor. Tabandan gelen tepkiler üzerine dün bir açıklama yapan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer "keşke o açılış olmasaydı" dedi. Katmer aynı açıklamada, Burger King açılışına katılan ilçe belediye başkanlarına "arkadaşlarımızın arkasındayız" diyerek sahip çıktı ve yapılan eleştirelere, Mehmet Akif Ersoy'un "üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam" dizeleriyle yanıt verdi. Katmer'in "soysuz" göndermesi kamuoyunda yeni tepkilere neden oldu. İstifa etmesi yönünde çağrılar yapılan Katmer, bugün yeni bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de belirterek, "Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Rize'de, katil İsrail destekçisi Burger King'in şube açılışı yapıldı. Törene AK Partili ilçe belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katıldı. Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam “Kahrolsun İsrail” sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Acil serviste tedavi altına alınan Sağlam’ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.
Soykırımın yıl dönümünde yapılan Burger King açılışına partili belediye başkanlarının katılması ve bu durumu protesto eden öğretim görevlisinin darp edilmesi AK Parti tabanında yoğun tepkilere neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Layla Şahin Usta katıldığı televizyon yayında açılışa katılan belediye başkanlarını eleştirerek, "İnsan durduğu yerin, tabelanın altına bir bakar. 'Ben nerede duruyorum?' der bir bakar. Böyle bir ihmalin sonucunda böyle bir görüntü ortaya çıktı. Tabii ki hepimiz üzüldük. Kabul edilebilir bir şey değil" dedi. Ancak kurdele kesen isimlerden AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete kendisini savunarak, "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım" ifadelerini kullandı.
Rize İl Başkanı Katmer'in bu sözleri sosyal medyada yeni bir tepki dalgasını oluşturdu. AK Parti'ye yakın çok sayıda isim Katmer'in istifasını isterken Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şöyle dile getirdi: "Soysuz' diye, oy aldığı insanların hassasiyetleri üzerinden onlara ayar vermeye kalkana denir. Çünkü bunun tam adı politik soysuzlaşmadır."
AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunarak, "Rize'mizde açılan, boykot kapsamında yer alan bir tesisin açılışına arkadaşlarımızın katılmış olması bir hatadır. Yanlış olmuştur" dedi.
Katmer, gazeteci Sinan Burhan'a verdiği beyanatta ise “Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ağır küfürlü konuşuyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum. Asla Filistin’i savunanlara tek sözüm olamaz. İletişim eksikliğimiz olabilir. Yanlış anlayan ve kırdıklarım varsa özür dilerim" dedi. Katmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüğünü kendisine izahat verdiğini sözlerine ekledi.