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'Burgerci' Başkan'ın savunması: Yemek yemedim sadece kurdele kestim

'Burgerci' Başkan'ın savunması: Yemek yemedim sadece kurdele kestim

17:197/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete Rize'de Burger King şubesinin açılışına katıldı
İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete Rize'de Burger King şubesinin açılışına katıldı

Terör devleti İsrail'i protesto eden akademisyen Kemal Sağlam'ın darp edildiği, soykırım destekçisi Burger King'in Rize'deki şube açılışında kurdele kesenler arasında yer alan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'den ilginç bir açıklama geldi. Mete kendisini "Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum sadece kurdele kestim" diyerek savundu.

7 Ekim'den bu yana bir yıldır Gazze'de 41 binden fazla insanı katleden soykırımcı İsrail'e destek veren şirketlere dünya çapında uygulanan boykot devam ediyor.


Boykot edilen soykırım destekçisi şirketler arasında fastfood zinciri
Burger King
ise başı çekiyor. Katillerin destekçisi şirket Türkiye'de adını 'Börgır' olarak değiştirerek boykotu delmeye çalışırken
Rize'de ise yeni şubesini açtı.


Boykot listesindeydi: Soykırım destekçisi Burger King Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdi

Türkiye'de kararlılıkla yürütülen boykot, terör devleti İsrail'e verdiği destekle bilinen Burger King'de değişim rüzgarını başlattı. Soykırım kanını elinde taşıyan fast food zinciri, boykot karşısında daha fazla direnemeyerek isim değişikliğine gitti. Firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdiği görüldü. Soykırım destekçisi Burger King'in kendini aklamak için giriştiği bu algı, akıllara yine bir soykırım destekçisi Algida'yı akıllara getirdi. Söz konusu firma boykottan kaçmak adına dolaplarda kendi logosunu kaldırarak 'Maraş Dövme' ibaresini kullanmıştı. Google'da ise para ile reklam vererek kendisini 'Türk Markası dondurma' olarak göstermişti.



Açılışa katılan isimler tepki çekti


Rize’nin Merkez Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de düzenlenen açılış törenine İyidere Belediye Başkanı
Saffet Mete
, Muradiye Belediye Başkanı Musa
Süreyya Balcı
, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve Rize Ticaret İl Müdürü
Osman Köseoğlu
da katıldı.

Skandal açılışta AK Partili isimlerin yer alması kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.



Tepki gösteren akademisyeni darp ettiler


Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam
"Kahrolsun İsrail"
sloganı atarak açılışa tepki gösterince orada bulunan çok sayıda kişinin saldırısına uğradı.

Kemal Sağlam

Dr. Sağlam, olayın ardından acil servise kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde burnunun kırıldığı ve kulak zarının hasar gördüğü tespit edildi.


Belediye başkanı kendini savundu


Açılışta kurdele kesen isimler arasında yer alan ve büyük tepki çeken İyidere Belediye Başkanı
Saffet Mete
'den ise ilginç bir açıklama geldi.

Saffet Mete

  • Tepkiler sonrası Karar'a konuşan Mete, açılışa katıldığını ancak yemek yemediği için İsrail'e destek vermiş sayılamayacağını iddia etti.

"Yemek yemedim, yeseydim İsrail’e destek vermiş olurdum"


Mete şu sözlerle kendini savundu;


"İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var"



#Rize
#Burger King
#İyidere
#Saffet mete
#Gazze
#İsrail

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