'Burgerci' Başkan'ın savunması: Yemek yemedim sadece kurdele kestim

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete Rize'de Burger King şubesinin açılışına katıldı
Terör devleti İsrail'i protesto eden akademisyen Kemal Sağlam'ın darp edildiği, soykırım destekçisi Burger King'in Rize'deki şube açılışında kurdele kesenler arasında yer alan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'den ilginç bir açıklama geldi. Mete kendisini "Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum sadece kurdele kestim" diyerek savundu.
7 Ekim'den bu yana bir yıldır Gazze'de 41 binden fazla insanı katleden soykırımcı İsrail'e destek veren şirketlere dünya çapında uygulanan boykot devam ediyor.
Boykot edilen soykırım destekçisi şirketler arasında fastfood zinciri
ise başı çekiyor. Katillerin destekçisi şirket Türkiye'de adını 'Börgır' olarak değiştirerek boykotu delmeye çalışırken
Rize'de ise yeni şubesini açtı.
Açılışa katılan isimler tepki çekti
Rize’nin Merkez Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de düzenlenen açılış törenine İyidere Belediye Başkanı
, Muradiye Belediye Başkanı Musa
, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve Rize Ticaret İl Müdürü
da katıldı.
Skandal açılışta AK Partili isimlerin yer alması kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.
Tepki gösteren akademisyeni darp ettiler
Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam
sloganı atarak açılışa tepki gösterince orada bulunan çok sayıda kişinin saldırısına uğradı.
Dr. Sağlam, olayın ardından acil servise kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde burnunun kırıldığı ve kulak zarının hasar gördüğü tespit edildi.
Belediye başkanı kendini savundu
Açılışta kurdele kesen isimler arasında yer alan ve büyük tepki çeken İyidere Belediye Başkanı
'den ise ilginç bir açıklama geldi.
Tepkiler sonrası Karar'a konuşan Mete, açılışa katıldığını ancak yemek yemediği için İsrail'e destek vermiş sayılamayacağını iddia etti.
"Yemek yemedim, yeseydim İsrail’e destek vermiş olurdum"
Mete şu sözlerle kendini savundu;
"İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var"
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