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Boykot listesindeydi: Soykırım destekçisi Burger King Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdi

Türkiye'de kararlılıkla yürütülen boykot, terör devleti İsrail'e verdiği destekle bilinen Burger King'de değişim rüzgarını başlattı. Soykırım kanını elinde taşıyan fast food zinciri, boykot karşısında daha fazla direnemeyerek isim değişikliğine gitti. Firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdiği görüldü. Soykırım destekçisi Burger King'in kendini aklamak için giriştiği bu algı, akıllara yine bir soykırım destekçisi Algida'yı akıllara getirdi. Söz konusu firma boykottan kaçmak adına dolaplarda kendi logosunu kaldırarak 'Maraş Dövme' ibaresini kullanmıştı. Google'da ise para ile reklam vererek kendisini 'Türk Markası dondurma' olarak göstermişti.

22:39 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 22:52 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Burger King, Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirerek boykottan kaçmaya çalıştı.
Burger King, Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirerek boykottan kaçmaya çalıştı.

Siyonist katil devlet İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları nedeniyle Türkiye'de boykot listesine alınan 'fast food' zinciri Burger King, elindeki kanı temizlemek adına isim değişikliğine gitti.

Markanın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarda ve X hesabında Burger King'in Türkiye'deki ismini 'Börgır' olarak değiştirdiği görüldü.

Boykotlar karşısında geri adım atarak adını, Türkçede okunduğu gibi 'Börgır' olarak değiştirerek kendisini 'samimi' göstermeye çalışan firma, bu hamlesine bahane de hazırladı.

Boykottan kaçışa 'kültürel yapıyla uyum' kılıfı

Firmadan yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin, markanın Türkiye'deki kültürel yapıya ve yerel dile daha fazla uyum sağlama amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Ayrıca, boykottan kaçmak için 'Börgır' ismiyle hizmet vermeye başlayan fast food zincirinin, menülerinde de Türkçeleştirilmiş isimler kullanmayı planladığı da belirtildi.

Algida da benzer yola başvurmuştu

Soykırım destekçisi Burger King'in ismini değiştirmesi akıllara yine katliamlara destek veren firmalar arasında yer alan Algida'nın kendini aklamaya çalışmak için yaptığı hamleyi akıllara getirdi.

İşgalci İsrail destekçisi Unilever firmasının kuruluşlarından Algida, Google'a para vererek Türkiye'de çıkan arama sonuçlarında kendisini 'Türk Markası dondurma' ibaresiyle göstermişti.

Bununla da yetinmeyen Algida, kendisini aklamak için yeni bir oyuna başvurmuş, marketlere yerleştirdiği dolap ve dondurma paketlerinde logoya yer vermediği belirlenmişti.

Algida'nın dolap ve dondurmalar üzerinde yalnızca "Meşhur dövme dondurma", "Maraş dövme dondurma", "Sade kol dondurma" ibarelerini kullandığı görülmüştü.


"Yerli şirket" imajı da kurtaramadı: Sivil toplumun İsrail sevici Coca Cola'ya cevabı

Gazze'de binlerce masumun kanına giren terör devleti İsrail'in en büyük destekçilerinden Coca Cola’ya karşı başlatılan boykot kampanyası sonuçlarını vermeye başladı. Şirketin 2023’te Türkiye satış hacmi yıllık bazda %5,1; dördüncü çeyrekte ise %21,8 azalmasının ardından İsrail sevici Coca Cola, malum boykota karşı Türkiye'de "yerli şirket" imajı için yeni bir reklam kampanyası başlatmıştı. "Gamze'nin emeğiyle Türkiye'de üretildi" sloganını çeşitli isimlerle çevirip duran İsrail sevici firma için Ankara Filistin Dayanışma Platformu harekete geçti. Çektiği kliplerle sosyal medyada farkındalık oluşturan 'ANFİDAP' boykota devam çağrısı yaptı.


#Burger King
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#Boykot
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