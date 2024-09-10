Boykot listesindeydi: Soykırım destekçisi Burger King Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdi

Siyonist katil devlet İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları nedeniyle Türkiye'de boykot listesine alınan 'fast food' zinciri Burger King, elindeki kanı temizlemek adına isim değişikliğine gitti.
Markanın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarda ve X hesabında Burger King'in Türkiye'deki ismini 'Börgır' olarak değiştirdiği görüldü.
Boykotlar karşısında geri adım atarak adını, Türkçede okunduğu gibi 'Börgır' olarak değiştirerek kendisini 'samimi' göstermeye çalışan firma, bu hamlesine bahane de hazırladı.
Boykottan kaçışa 'kültürel yapıyla uyum' kılıfı
Firmadan yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin, markanın Türkiye'deki kültürel yapıya ve yerel dile daha fazla uyum sağlama amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
Ayrıca, boykottan kaçmak için 'Börgır' ismiyle hizmet vermeye başlayan fast food zincirinin, menülerinde de Türkçeleştirilmiş isimler kullanmayı planladığı da belirtildi.
Algida da benzer yola başvurmuştu
Soykırım destekçisi Burger King'in ismini değiştirmesi akıllara yine katliamlara destek veren firmalar arasında yer alan Algida'nın kendini aklamaya çalışmak için yaptığı hamleyi akıllara getirdi.
İşgalci İsrail destekçisi Unilever firmasının kuruluşlarından Algida, Google'a para vererek Türkiye'de çıkan arama sonuçlarında kendisini 'Türk Markası dondurma' ibaresiyle göstermişti.
Bununla da yetinmeyen Algida, kendisini aklamak için yeni bir oyuna başvurmuş, marketlere yerleştirdiği dolap ve dondurma paketlerinde logoya yer vermediği belirlenmişti.
Algida'nın dolap ve dondurmalar üzerinde yalnızca "Meşhur dövme dondurma", "Maraş dövme dondurma", "Sade kol dondurma" ibarelerini kullandığı görülmüştü.