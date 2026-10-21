Ayazağa’daki sel felaketinin yeni görüntüsü: Giyim mağazası dakikalar içinde sular altında kaldı
İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde büyük bir yıkıma yol açtı. Mahalledeki çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Sağanağın en ağır darbeyi vurduğu adreslerden biri ise 19 yıldır mahallede hizmet veren 600 metrekarelik hazır giyim mağazası oldu. Ani su baskını sırasında içeride bulunan işletme sahibinin oğlu ve gelinin canlarını son anda dışarı atarak kurtardığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
ZARAR YAKLAŞIK 7,5 MİLYON LİRA
Dev dalgalar halinde dükkana dolan sel suları, kısa sürede 1 metre 70 santimetre yüksekliğe kadar ulaştı. Mağazadaki tüm tekstil ürünleri, stantlar ve elektronik ekipmanlar çamur ve su altında kalarak tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yaşadığı çaresizliği anlatan işletme sahibi Kenan Sümer, "19 yıllık bir işletmeyiz. 19 senenin 1-2 dakikada yok olması acı verici" ifadelerini kullanarak felaketin bilançosunun yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olduğunu belirtti.
FELAKET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Suyun mağazaya büyük bir hızla hücum ettiği dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, suların camları aşarak içeri dolduğu esnada dükkan içindeki iki kişinin can havliyle kendilerini dışarı atmaya çalıştığı anlar net bir şekilde yer aldı.