Ayazağa’daki sel felaketinin yeni görüntüsü: Giyim mağazası dakikalar içinde sular altında kaldı

ZARAR YAKLAŞIK 7,5 MİLYON LİRA

Dev dalgalar halinde dükkana dolan sel suları, kısa sürede 1 metre 70 santimetre yüksekliğe kadar ulaştı. Mağazadaki tüm tekstil ürünleri, stantlar ve elektronik ekipmanlar çamur ve su altında kalarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yaşadığı çaresizliği anlatan işletme sahibi Kenan Sümer, "19 yıllık bir işletmeyiz. 19 senenin 1-2 dakikada yok olması acı verici" ifadelerini kullanarak felaketin bilançosunun yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olduğunu belirtti.

FELAKET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Suyun mağazaya büyük bir hızla hücum ettiği dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, suların camları aşarak içeri dolduğu esnada dükkan içindeki iki kişinin can havliyle kendilerini dışarı atmaya çalıştığı anlar net bir şekilde yer aldı.