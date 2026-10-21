İYİ Parti’de sular durulmuyor: Eşref Fakıbaba istifasını sundu
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından istifa kararı aldı. Terörsüz Türkiye sürecine verdiği destek sonrası Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile gerilim yaşayan Fakıbaba bugün partisinden resmen ayrılacağını duyurdu.
İYİ Parti’de yaşanan milletvekili istifalarının ardından, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Partisiyle bazı meselelerde aynı görüşü paylaşmadığını dile getiren Fakıbaba, Terörsüz Türkiye sürecine ve Yeni Anayasa konularına destek verdiğini ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Fakıbaba’ya hem milletvekilliğinden hem de partisinden ayrılması yönünde çağrıda bulundu.
Mekke Anlaşması ve yeni anayasaya destek mesajı
Mekke Anlaşması’na da değinen Fakıbaba, Mekke ve Medine’nin İslam dünyası için taşıdığı öneme dikkat çekti. İki kutsal şehrin korunmasının tüm Müslümanların sorumluluğu olduğunu düşündüğünü belirten Fakıbaba, Mekke Anlaşması’na olumlu yaklaştığını söyledi. Fakıbaba, yeni anayasa teklifine de destek vererek her iki konuda da evet oyu kullanacağını açıkladı.
Dervişoğlu 'İstifasını bekliyorum' demişti
Fakıbaba’nın açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaya katılmıştı. Fakıbaba’nın sözlerine tepki gösteren Dervişoğlu, kendisine hem İYİ Parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.