İYİ Parti’de sular durulmuyor: Eşref Fakıbaba istifasını sundu

İYİ Parti’de yaşanan milletvekili istifalarının ardından, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Partisiyle bazı meselelerde aynı görüşü paylaşmadığını dile getiren Fakıbaba, Terörsüz Türkiye sürecine ve Yeni Anayasa konularına destek verdiğini ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Fakıbaba’ya hem milletvekilliğinden hem de partisinden ayrılması yönünde çağrıda bulundu.

Mekke Anlaşması ve yeni anayasaya destek mesajı

Mekke Anlaşması’na da değinen Fakıbaba, Mekke ve Medine’nin İslam dünyası için taşıdığı öneme dikkat çekti. İki kutsal şehrin korunmasının tüm Müslümanların sorumluluğu olduğunu düşündüğünü belirten Fakıbaba, Mekke Anlaşması’na olumlu yaklaştığını söyledi. Fakıbaba, yeni anayasa teklifine de destek vererek her iki konuda da evet oyu kullanacağını açıkladı.

Dervişoğlu 'İstifasını bekliyorum' demişti

Fakıbaba’nın açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaya katılmıştı. Fakıbaba’nın sözlerine tepki gösteren Dervişoğlu, kendisine hem İYİ Parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Dervişoğlu, "'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti'den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" demişti.

"Bugün istifa edeceğim"

Genel Başkan Dervişoğlu'nun çağrısına yanıt veren Ahmet Eşref Fakıbaba, "İstifa etmeyi düşünüyorum. Öyle bir tepkiden sonra istifa etmemek bana yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'nun eleştirilerini de değerlendiren Fakıbaba, "Kendi görüşü, saygı duyuyorum. Zaten fikir ayrılıkları olduğunu söylemiştim. Benim fikrim de böyledir, ben de kendime saygı duyuyorum" açıklamasında bulundu.

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