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Teşkilatın tercihi Genel Merkez’den yana

Teşkilatın tercihi Genel Merkez’den yana

Uğur Duyan
04:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Teşkilatın tercihi Genel Merkez’den yana
Yeni Parti’de il başkanlarını belirlemek için 69 kentte ön seçim yapıldı.

Yeni Parti’de il başkanlarını belirlemek için 69 kentte yapılan ön seçimlerin 56'sını kurucu il başkanları kazanırken, 13 ilde yönetim değişti.

Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 56 ilde kurucu başkanlar yarıştan galip çıktı. Ankara'da 5 adayın yarıştığı ön seçimde kurucu il başkanı İbrahim Karaca 19 bin 103 oy alarak ilk sırada yer aldı.

İstanbul'da ise tek aday olarak yarışan kurucu başkan Özgür Çelik 74 bin 644 oyla yeniden seçildi. İzmir'de de kurucu başkan Çağatay Güç, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu geride bıraktı. Güç 18 bin 511, Kocaoğlu 14 bin 167 oy aldı.

13 İLDE KURUCU BAŞKANLAR KAYBETTİ

Ön seçimlerde Afyonkarahisar'da Hasan Karadeniz'in yerine Faruk Duha Erhan, Amasya’da İlker Küp'ün yerine Mediha Özlem İlgen, Antalya'da Nail Kamacı'nın yerine Gökhan Ölmez, Aydın'da Hikmet Saatçı'nın yerine Dilaver Demir, Burdur’da Barış Ayten'in yerine İsmail Dündar, Çanakkale'de Levent Gürbüz'ün yerine İbrahim Can Ergun, Iğdır'da Nizamettin Ada'nın yerine Murat Bekem, Karabük’te Vedat Yaşar’ın yerine Erdal Demir, Malatya'da Barış Yıldız'ın yerine Basri İlhan, Sakarya’da Oğuz Can Curoğlu'nun yerine Selda Sezgin, Sivas'ta Yılmaz Coşkun'un yerine Haydar Öztürk, Tekirdağ'da ise Cenk Boduç'un yerine Mehmet Sabri Yüce seçildi.

Genel Merkez'in desteklediği isimlerin büyük bölümünün ön seçimleri ilk sırada tamamlaması, parti yönetiminin teşkilatlar üzerindeki etkisini ortaya koydu.


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Başlıklar :Yeni PartiSiyasetPolitika
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