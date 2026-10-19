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İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında 'ittifak' polemiği: Demek ki kavramada sıkıntı var

İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında 'ittifak' polemiği: Demek ki kavramada sıkıntı var

19:21, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında 'ittifak' polemiği: Demek ki kavramada sıkıntı var
Yavuz Ağıralioğlu'nun 'ittifak' çıkışına İYİ Partili Kavuncu'dan yanıt geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi ve Anahtar Partisi'ne, "İYİ Parti'nin milliyetçiliği, cumhuriyetçiliği, kalkınmacılığı, demokratlığı hepimize yeter." sözleriyle seslenip 'ittifak' çağrısında bulunmuştu. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bu çağrıya sert tepki gösterip, "Biz hiç kimsenin kapısında ittifak bekliyor değiliz" demişti. İki parti arasında yaşanan polemiğe bugün bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Ağıralioğlu'nun sözlerine verdiği yanıtta, "Demek ki kavramada bir sıkıntı var. Genel Başkanımızın sözlerinin tamamına bakmadan buna göre yorum yapmak bir kavrama sıkıntısı olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’na isim vererek birleşme çağrısında bulunmuştu.

İYİ Parti'nin çağrısına ret: Kimsenin kapısında ittifak beklemiyoruz

"İYİ Parti'nin milliyetçiliği, cumhuriyetçiliği, kalkınmacılığı, demokratlığı hepimize yeter."
diyen Dervişoğlu, "Gelin bir araya gelelim, o sinerjiyi oluşturalım ve doğru olan yerden mücadele bayrağını ayağa kaldıralım." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlere ilişkin açıklama yapan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu,
"Biz hiç kimsenin kapısında ittifak bekliyor değiliz, hiç kimseye ittifak teklif ediyor değiliz."
 demişti.

Ağıralioğlu'nun bu sözlerine yanıt, İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'dan geldi.

Ağıralioğlu'na yüklendi: "Demek ki kavramada bir sıkıntı var"

Partisinin genel merkezinde düzenlenen Başkanlık Divanı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavuncu, Ağıralioğlu'nu hedef alarak, "Genel Başkanımızın öğrencilerle yaptığı sohbetin tamamına bakmadan buna göre yorum yapmak
bir kavrama sıkıntısı olduğunun göstergesidir"
 ifadelerini kullandı.

Kimseye ittifak çağrısı yapılmadığını belirten Kavuncu, "Bizim zaten böyle bir çağrımız kimseye olmadı. Kimseye bir ittifak çağrısı yapmadık ama hep şunu da söyledik; Türkiye'nin ihtiyaçları, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yaşayacakları ve siyasi olarak duyulacak ihtiyaçlar, bunların hepsi partilerin kendi çıkarlarının çok önündedir." diye konuştu.

Ağıralioğlu'nun yanıtına yönelik eleştirisini sürdüren Kavuncu,
"Demek ki kavramada bir sıkıntı var.
Eğer bütününe bakılıp da yapılıyorsa o zaman buradan o anlam nasıl çıkar? Bu da anlaşılabilir gibi değil." dedi.

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Başlıklar :Yavuz AğıralioğluİYİ PartiBuğra KavuncuAnahtar Parti
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