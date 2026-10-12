Aytun Çıray’dan Özgür Özel'e 'milyarlık imza' iddiası: Milletvekillerinin kesintilerini çekip gittiler

24. dönem CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki isimlere yönelik dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Çıray, CHP’de milletvekillerinin maaşlarından parti grup yönetiminin ihtiyaçları için kesinti yapıldığını ve Anayasa Mahkemesine itiraz gibi acil işlemlerde kullanılmak üzere milletvekillerinden boş kağıtlara imza alındığını belirtti.

"CHP, boş kağıda attığımız imzaları banka işlerinde kullanmış"

Kendisinden de kesinti yapıldığını ve boş kağıtlara imza aldıklarını söyleyen Çıray, imzaların CHP'li yöneticiler tarafından banka işlemlerinde kullanıldığını ileri sürerek, "Ama aklımızın en ücra köşesinden bile geçmezdi." dedi.

Bunun başka hiçbir partide yaşanmadığını vurgulayan Çıray, Özel ve arkadaşlarının, CHP yönetiminin boş kağıtlara atılan imzaları kullanarak bankaya yatırdığı ve milyar lirayı bulan meblağı alarak partiden ayrıldıklarını ileri sürdü.

"Bunlara devlet teslim edilemez"

Yeni Parti lideri Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik dikkat çeken iddiayı gündeme getiren Çıray, "Dediğim gibi bunlara devlet teslim edilemez." ifadelerini kullandı.

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