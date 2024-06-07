Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'un 'Ruanda'dan gelen uçak' algısı: Gerçek ortaya çıkınca paylaşımları sildiler

Türkiye ile Ruanda Cumhuriyeti arasında turizm iş birliği anlaşması imzalanması sonrası muhalefet yandaşları sosyal medyada provokasyon için düğmeye bastı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Ruanda'dan Türkiye'ye bir günde 66 uçuş ayarlandı' yalanını ortaya attı. Ancak Ruanda'yla yapılan anlaşma üzerinden yapılmak istenen algı oyunu kısa sürdü. Tüm aktarmalı uçuşların iniş noktası İstanbul'muş gibi gösterildiği ve anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi olduğu ortaya çıktı.