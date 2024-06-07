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Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'un 'Ruanda'dan gelen uçak' algısı: Gerçek ortaya çıkınca paylaşımları sildiler

Türkiye'nin Ruanda ile imzaladığı turizm iş birliği anlaşmasının ardından muhalefet partisi temsilcileri sosyal medyada provokasyona girişti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, sınır dışı edilen göçmenlere ait 2018 yılında çekilen fotoğrafı, "Ruanda'dan Türkiye'ye gelenler" algısıyla paylaştı. Enginyurt ve Çıray, gelen tepkiler sonrasında paylaşımlarını sildi.

Hüseyin Berk
20:11 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 20:49 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt, 'Ruanda'dan Türkiye'ye mülteci geliyor' yalanına arka çıktı.
Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt, 'Ruanda'dan Türkiye'ye mülteci geliyor' yalanına arka çıktı.

Türkiye ile Ruanda arasında turizm iş birliği anlaşması imzalanması sonrası muhalefet temsilcileri ve yandaşları sosyal medyada provokasyon için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz günerde, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Ruanda'dan Türkiye'ye göçmenler için bir günde 66 uçuş ayarlandı' yalanını ortaya atarak 'tüm aktarmalı uçuşların iniş noktası İstanbul'muş gibi' gösterdi.

Oysa anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi bulunuyordu.

Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'un 'Ruanda'dan gelen uçak' yalanı

'Uçuş ayarlandı' yalanının ortaya çıkmasından günler sonra bu kez muhalefet partisi temsilcileri sosyal medyada provokasyona girişti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, sınır dışı edilen göçmenlere ait 2018 yılında çekilen fotoğrafı,
"Ruanda'dan Türkiye'ye gelenler"
algısıyla paylaştı.

Algısı ortaya çıkınca paylaşımı sildi: Bir arkadaşıma güvendim, koydum

Enginyurt ile Çıray, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.

"Bu kadar küçuk şeylerden medet ummak zavallılıktır."
diyen Çıray,
"Bir arkadaşıma güvendim, koydum ve uyarılınca hemen sildim."
ifadelerini kullandı.
Çıray ile Enginyurt'un algı için kullandıkları fotoğrafın 2018'de çekilen aslı.

#Aytun Çıray
#Cemal Enginyurt
#Ruanda
#Türkiye
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