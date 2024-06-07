Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'un 'Ruanda'dan gelen uçak' algısı: Gerçek ortaya çıkınca paylaşımları sildiler

Türkiye ile Ruanda arasında turizm iş birliği anlaşması imzalanması sonrası muhalefet temsilcileri ve yandaşları sosyal medyada provokasyon için düğmeye bastı.
Geçtiğimiz günerde, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Ruanda'dan Türkiye'ye göçmenler için bir günde 66 uçuş ayarlandı' yalanını ortaya atarak 'tüm aktarmalı uçuşların iniş noktası İstanbul'muş gibi' gösterdi.
Oysa anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi bulunuyordu.
Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'un 'Ruanda'dan gelen uçak' yalanı
'Uçuş ayarlandı' yalanının ortaya çıkmasından günler sonra bu kez muhalefet partisi temsilcileri sosyal medyada provokasyona girişti.
Algısı ortaya çıkınca paylaşımı sildi: Bir arkadaşıma güvendim, koydum
Enginyurt ile Çıray, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.