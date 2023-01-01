Aytun Çıray - Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini tekrarladı. İsim vermeden CHP'ye yüklenen Akşener, "İttifak sisteminden artık vazgeçtik. Ne bugün ne 2028'de ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz." dedi. Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener, "Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak Abdullah Gül'ü önerdiğini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da 'aday olamayız' dediğini itiraf eden Akşener,
"Ben masa yıkmadım. O seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim zehir"
diye konuştu.
Eski İYİ Partili Aytun Çıray'dan muhalefete salvolar: Milleti Allah korumuş
Eski İYİ Partili Aytun Çıray'dan muhalefete salvolar: Milleti Allah korumuş
Akşener'in bu açıklamalarının sosyal medyada gündem olması sonrası, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden eski Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
X hesabından açıkça muhalefete yüklenen Çıray,
"Milleti Allah korumuş. Bunlar devlet sırrı filan koruyamazlarmış."
dedi.
Verdiği desteği helal etmediğini belirten Çıray,
"Rejim korkusu ile verdiğim desteği de helâl etmiyorum. AK Parti'ye rakip yaratacağım derken, adeta yandaş yaratmışım. Ama; camdan evden oturuyorsunuz! Ve gerçeği bilenleri bilerek onları konuşmaya davet ediyorum."
ifadelerini kullandı.
İYİ Parti ile kavga büyüyor: Vız gelir tırıs gider
İYİ Parti ile kavga büyüyor: Vız gelir tırıs gider
Çıray, geçtiğimiz günlerde de, Akşener'in masayı dağıttığı 3-6 Mart sürecine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü CHP'ye ait" çıkışında bulunmuştu. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Çıray'ı hedef alarak
"2 Mart gecesi Altılı Masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey’in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz
" demişti.
Çıray da Akşener'in A takımından kendisine yöneltilen eleştirilere,
"Bu sözde tehdit bana vız gelir tırıs gider. Yanlışı ve doğrusu ile sözlerimin arkasındayım"
diyerek rest çekmişti.
#Aytun Çıray
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#CHP
1 saat önce