CHP ve Yeni Parti arasında para krizi: 'Kasayı boşalttılar'
, Pazartesi16:39, 19/10/2026
Yeni Şafak
Faik Öztrak
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, milletvekili aidatlarının ödenmesi tartışmasında eski parti yönetimini hedef aldı. İmzaların CHP’nin kasasını boşaltmak için kullanıldığını öne süren Öztrak, Yeni Parti’ye geçen milletvekillerine sert sözlerle seslendi.
CHP ve Yeni Parti arasındaki kriz bitmek bilmiyor.
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine
"ilişkin tartışmaya değinerek, "
Yeni Parti'ye geçenlere sesleniyorum, size dağıtılan ve size ait olduğu söylenen para sizleri siyasete taşıyan, yıllardır çatısı altında mücadele ettiğiniz CHP'ye aittir."dedi.
Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"CHP'nin kasasını boşaltmak için kullandılar"
CHP ile Yeni Parti arasındaki
"milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine"ilişkin tartışmaya değinerek, aidat paralarının ödenmesi için bankaya gönderilen yazıyı gösteren Öztrak, listede imzası bulunan milletvekilleri arasında partiden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in de yer aldığına işaret etti.
Öztrak, yapılan işleme tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Siz kimin parasını kime veriyorsunuz? Kendi milletvekillerine de bu saçmalıkları anlatmışlar. Bu para milletvekillerinin istediklerinde alıp götürebilecekleri para değildir.
Anayasada, kanunda, yönetmeliklerde milletvekillerinden kesilen aidatlar partilerin gelir kaynakları arasında sayılır. Bunun nasıl harcanacağı da Anayasa'da, yasada ve yönetmeliklerde bellidir. Yeni Parti'ye geçenlere sesleniyorum, size dağıtılan ve size ait olduğu söylenen para sizleri siyasete taşıyan, yıllardır çatısı altında mücadele ettiğiniz CHP'ye aittir.
Sizlerin Anayasa Mahkemesi'ne itirazda kullanılması için verdiğiniz imzaları dönemin Grup Yönetimi, CHP'nin kasasını boşaltmak için kullanmıştır. Partiden ayrılmayan, böyle bir imza verdiğinden haberi olmayan arkadaşlarımız var. Milletvkekili arkadaşlarıma sesleniyorum, gereğini yapmanızı bekliyoruz."
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