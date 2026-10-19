Bakan Fidan’dan Suudi mevkidaşıyla kritik görüşme

AK Partili Mete ile Ahmet Aras'ın fotoğrafı değerlendirildi: 'Boşuna konuşmasın AK Parti’ye geçti bile'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın CHP üyeliğinden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdürme kararı almasının ardından, AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Aras’ın, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile Vanlılar Gecesi’nde yan yana fotoğraf vermesi dikkat çekerken, gazeteci Sinan Burhan TV100 ekranlarında konuya ilişkin kulis bilgilerini aktardı. Burhan, Kadem Mete ile yaptığı görüşmede Mete’nin Aras hakkında, “Sayın Ahmet Aras CHP’den istifa etti, bağımsız bir belediye başkanıdır. Ama Muğla için çok çalışan, gecesini gündüzünü Muğla için harcayan, dürüst, çalışkan bir belediye başkanımızdır. Elbette AK Parti’de görmeyi isteriz” dediğini ifade etti. Burhan’ın aktardığı bu sözlerin ardından gazeteci İsmail Dükel de söz konusu fotoğrafı değerlendirdi. Dükel, “Şimdi bu fotoğraf çok sıcak. Kimden geliyor? AK Parti Milletvekili Kadem Mete’den geliyor. Ve bize diyor ki: ‘Boşuna konuşmayın, Ahmet Aras AK Parti’ye geçti bile’” ifadelerini kullandı.