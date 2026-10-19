Bakan Fidan’dan Suudi mevkidaşıyla kritik görüşme
15:26, 19/10/2026, Pazartesi
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Faysal bin Ferhan Al Suud - Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgedeki güvenlik gelişmelerini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Husilerin saldırıları masada
Görüşmede, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.
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