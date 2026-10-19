Cemil Tugay'ın ardından Özgür Özel'e İzmir'de bir şok daha: İstifa etti
, Pazartesi14:36, 19/10/2026
Yeni Şafak
İlkay Girgin Erdoğan - Özgür Özel
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ardından Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da YENİ Parti’den istifa etti. Görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklayan Erdoğan, kararının gerekçesine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.
İzmir’de belediye başkanları cephesinde yaşanan istifalara bir yenisi eklendi.
Karaburun Belediye Başkanı
İlkay Girgin Erdoğan, YENİ Parti üyeliğinden ayrıldığını açıklarken belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ardından Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da partisinden ayrılma kararı aldı. Erdoğan, yazılı açıklamayla YENİ Parti üyeliğini sonlandırdığını kamuoyuna duyurdu.
İlkay Girgin Erdoğan
Görevine bağımsız devam edecek
Kararının ardından belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirten Erdoğan, kararını açıklarken,
“Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım”ifadelerini kullandı.
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, partisinden ayrılma kararının gerekçesine ilişkin açıklamasında herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.
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