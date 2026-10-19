AK Parti'li Kürşad Zorlu'dan Türk dünyasına mesajı: Önümüzdeki yüzyıl bizim yüzyılımız olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türk Dünyasında Kurultay Geleneği: Tarihi Hafıza ve Devletlilik' başlıklı panele ve 'Kurultay Fenomeni' kitabının Türkçe baskısının tanıtım programına katıldı.

Programda, Zorlu'nun yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türk dünyasından temsilcileri yar aldı.

Burada konuşan Zorlu, "Kadim Türk yönetim tarihinin ayrılmaz bir parçası ve her ne kadar parlamento kelimesinin ve sözünün bütünüyle batıdan entegre edildiği ifade edilmiş olsa da bizlerin binlerce yıl evvel bugünkü parlamento geleneğinin oluşumunun temellerini hep birlikte attığımızın ve tarihe kayıt altına düştüğümüzün bir göstergesidir kurultay kavramı. Kimi zaman toy, kimi zaman kengeş olarak ortaya çıkan bu anlayış, bir meclis tarafından hükümdar ile birlikte istişare, dayanışma, güç paylaşımı ve iktidarın meşruiyet temelini de dayandıran kurultay kavramı, yüzyıllar sonra bugün kardeş Kazakistan'da resmi olarak parlamentonun adı olarak değiştirilerek tarihe yeni bir kayıt düşülmüş oluyor. Kazakistan'ın bu adımı çağdaşlaşma süreci devam ederken bir yandan da kök değerleriyle bütünleşmeye çalışan bir siyasi iradenin ve yönetim anlayışının da tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

'15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİNDE YOL ALMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'kökü mazide gözü atide' olan anlayışla çalışmalara devam ettiklerini belirten Zorlu, "AK Parti'miz, bu Genel Merkez; Türk dünyasının ve bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin evidir. Her zaman kapımız sonuna kadar açıktır. Türkiye ile Kazakistan ilişkileri son dönemde artan bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Dış ticaretimiz, 8 milyar dolar civarında olsa da liderlerimizin belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hedefinde de hızlı bir şekilde yol almaya devam ediyoruz. 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi’ni Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, 28 Ekim’de Türkiye’ye bir resmi ziyaret yapmasını da öngörüyoruz, Ankara’da Türk milleti ile bir arada olacak. Bu zirvemizde önemli kararlara imza atacağız. Türk devletlerinin temsilcileri ve liderleri ile inşallah yeni bir yüzyılın inşasına yönelik yol haritasının ipuçlarının vermiş olacağız. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize sunduğu ve açtığı vizyon doğrultusunda çok taraflı ve çok yönlü çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Sadece Türk devletlerimizle değil soydaş ve akraba topluluklarımızla da iş birliğini artıracak pek çok çalışmayı ve eseri de hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İnanıyorum önümüzdeki yüzyıl, 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacaktır. Biz yeter ki iş birliğimizi, bu yürek atışımızı birbirimizle yakınlaştıralım nesillerimize aktaralım" diye konuştu.

Gündem

Şile Belediyesi davası başladı: Özgür Kabadayı hâkim karşısında aylık gelirini açıkladı

Özgün

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi ne zaman? Üsküdar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?

Hayat

AK Parti Fatih Kadın Kolları’ndan anlamlı buluşma: Özgür irade bilinçli gelecek

Gündem

Yeni Parti'de ikili sandık tartışması