AK Parti Fatih Kadın Kolları’ndan anlamlı buluşma: Özgür irade bilinçli gelecek

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Fatih İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Haksever, kadınların aileden başlayarak toplumsal bilinç ve iradenin güçlendirilmesinde üstlendiği role dikkat çekti. Haksever, tüketim alışkanlıklarına karşı farkındalık oluşturmanın ve bireysel iradeyi güçlendirmenin önemini vurguladı.

Uzman isimler farklı boyutlarıyla ele aldı

Akademisyen Yasemin Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, farklı alanlardan isimler deneyimlerini ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Sumud Filosu yolcusu Doç. Dr. Şeyma Yalvaç, Filistin mücadelesi ve küresel vicdani hareketler üzerine değerlendirmelerde bulunurken Kızılay İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aslantürk, toplumsal dayanışma ve insani yardım çalışmalarının önemini anlattı.

Tasarım sanatçısı ve çizer Ayşenur Saylan, sanatın ve görsel anlatımın toplumsal farkındalık oluşturmadaki rolüne değindi. Klinik psikolog Serap Buharalı ise tüketim bağımlılığının psikolojik boyutunu ve bireysel iradenin geliştirilmesini ele aldı.

Hanzala panosu atölyesi düzenlendi

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Panelin ardından fuaye alanında düzenlenen atölye çalışmasında katılımcılar, tığ işi çiçeklerle hazırlanan Hanzala temalı bayrak panosunun tamamlanmasına birlikte katkı sundu. Filistin ile özdeşleşen Hanzala figürünün yer aldığı çalışma, programın dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Etkinliğin sonunda katılımcılara barışın, direnişin ve geleceğin simgesi olarak zeytin fidanları hediye edildi.

AK Parti Fatih İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Özgür İrade Bilinçli Gelecek” programı, panel, atölye çalışması ve fidan takdiminin ardından sona erdi.