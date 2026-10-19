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Şile Belediyesi davası başladı: Özgür Kabadayı hâkim karşısında aylık gelirini açıkladı

Şile Belediyesi davası başladı: Özgür Kabadayı hâkim karşısında aylık gelirini açıkladı

14:03, 19/10/2026, Pazartesi
AA
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Şile Belediyesi davası başladı: Özgür Kabadayı hâkim karşısında aylık gelirini açıkladı
Eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı.

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında yer aldığı 53 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Özgür Kabadayı ve Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık cezaevinden getirildi.

Duruşma salonunda taraf avukatları, müşteki, tutuksuz sanıklar ve sanık yakınları da hazır bulundu.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Duruşmanın açılışında sanıkların kimlik tespitleri gerçekleştirildi.

Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, kimlik tespiti esnasında lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin ortalama 150 bin ile 200 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

KİMLİK TESPİTLERİNİN ARDINDAN SAVUNMALARA GEÇİLDİ

Aralarında belediye görevlilerinin de yer aldığı diğer sanıkların kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından Mahkeme Heyeti sanık savunmalarını almaya başladı.

Davanın önümüzdeki günlerde savunmaların tamamlanması ve taleplerin alınmasıyla süreceği bildirildi.


İddianame

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu toplam 53 sanık yer almıştı.

İddianamede, 2024'te Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürüldü.

İddianamede, 2024'te düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı yer aldı.

Sanıklar belediye başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, avukat Ali Şafak, imar müdürü Aslı Kotan ve ruhsat şefi Evren Buçan'ın Şile Belediyesine sonradan transfer edildiği belirtilen iddianamede, bu ekibin gelmesi üzerine Şile Belediyesinde imar ve iskan ruhsatlarının tamamının rüşvet karşılığı verildiği anlatıldı.

İddianamede, ruhsat işlemleri bekletilen iş sahiplerinin belediye başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak'a ruhsat işlemleri için ulaştıkları, Özçakmak'ın kendisine gelen iş sahiplerini belediyenin avukatı olan Ali Şafak ve ruhsat şefi Evren Buçan'a yönlendirdiği, işin durumuna göre belirledikleri parayı rüşvet olarak talep ettikleri, rüşvetin verilmesinin akabinde ruhsatların çıkartıldığı iddianamede ifade edilmişti.

Düşük profilli işlerde 10-15 bin dolar gibi paranın elden talep edildiği, yüksek rayiçli işlerde ise belediyeye malzeme, teknik alet veya hediye çeki gibi büyük meblağlı alımların yaptırıldığı, rüşvet veren kişilerin ruhsatlarının hızlıca verildiği aktarılan iddianamede, soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan sanık Oğuz Kaçmaz'ın cep telefonunda yapılan incelemede, son silinenler kısmında el yazısıyla yazmış olduğu iki listenin ele geçirildiği, listelerde rüşvet alınan kişilerin ve alınan rüşvetlerden dağıtılan paraların notlarının tutulduğu belirtilmişti.

Hazırlanan iddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilmişti.

İddianamede, "Örgüt yöneticilerinin ve örgüt içerisinde özel vasfa sahip üyelerin örgüt faaliyetleri kapsamında gün geçtikçe mal varlıklarında artışların yaşandığı, kamu gücünün ve maddi zenginleşmenin getirdiği olanaklar sayesinde sosyal alanlarını ve faaliyetlerini geliştirdikleri, bu kapsamda örgüt liderine sıkı sıkıya bağlı kalarak talimatları sorgusuz ve kesin olarak alt üyelere aktararak eylemlerin gerçekleştirilmesinin sağlandığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Sanıklar hakkında ceza talepleri

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün belediyenin yapacağı festivali rüşvet karşılığı sanık Berkant Acil'in firmasına vermek suretiyle çıkar amaçlı suç örgütüne gelir sağladığı kaydedilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluştuğu belirtilmişti.

Sanık Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Berkant Acil'in "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" , "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 51 sanığın 4 yıldan başlayarak değişen oranlarda hapsi talep edilmişti.


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Başlıklar :Şile BelediyesiÖzgür KabadayıDuruşmasanıkSavunma
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