Yeni Parti'de ikili sandık tartışması

Yeni Parti'de bu hafta sonu 69 kentte il başkanlığı için ön seçimler yapıldı. İl başkanlarının kiminle çalışacağının netleşeceği il kongreleri, daha da önem kazandı.

BAŞKAN AYRI YÖNETİM AYRI

İkili sandık sisteminde üyeler, teşkilatın başında görmek istedikleri ismi doğrudan seçiyor. Ancak seçilen başkanın çalışma ekibi aynı oylamayla belirlenmiyor. Yönetim kadroları için ikinci aşamada delegelerin oyuna başvurulması, başkanın kendi ekibini oluşturma imkânı ve delegelerin tercihlerinin belirleyiciliği üzerinden tartışılıyor.

SON SÖZ KİMİN OLACAK

Tartışmanın bir diğer boyutunu, il kongrelerinde delegelerin tercihlerini hangi ölçütlere göre yapacağı oluşturuyor. Üyelerin seçtiği başkanın önerdiği isimlerin mi, yoksa delegelerin kendi tercihleri doğrultusunda şekillenen listelerin mi öne çıkacağı merak ediliyor. Bu noktada Genel Merkez'in ve milletvekillerinin teşkilatlar üzerindeki etkisi de parti kulislerinde tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Başkan ile yönetim listesinin farklılaşması durumunda karar alma süreçlerinin etkileneceği konuşuluyor.

12 İLDE ÖN SEÇİM YAPILAMADI

Öte yandan üye sayısının 600’ün altında kalması nedeniyle Bayburt, Muş ve Hakkari’de üye bazlı ön seçim yapılamadı. Kongre takviminin ilan edildiği 22 Ağustos 2026’dan sonra kurulan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Siirt ve Şırnak teşkilatları da ön seçim takviminin dışında kaldı. Böylece toplam 12 ilde ön seçim gerçekleştirilemedi. Bu illerin il başkanları ve yönetimleri, 24-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak il kongrelerinde delegelerin oylarıyla belirlenecek.

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