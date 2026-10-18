CHP’de aidiyet krizi büyüyor

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, TBB Meclisi’nde CHP’li olarak görünen 261 üyenin en az 200’ünün Yeni Parti’ye yakın olduğunu öne sürmesi, parti içindeki aidiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

KURULTAY ÖNCESİ İHRAÇ HAZIRLIĞI

Söz konusu üyelerin CHP’de kalmasına rağmen Yeni Parti lehine hareket ettiği iddiası, kurultay öncesinde olası disiplin süreçlerinin de gündeme gelebileceği değerlendirmelerine yol açtı. CHP’de yeni bir ihraç listesi veya alınmış resmî bir disiplin kararı yok. Ancak CHP yönetiminin, bu isimlerin kurultayda etkili olmaması için tasfiye seçeneğini gündeme almaya hazırlandığı belirtiliyor.

RUH SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

Özel’in söz konusu iddialarına cevap, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’dan geldi. Delegasyonda çoğunluğa sahip olmalarına rağmen TBB’nin Cumhur İttifakı’nın eline geçmemesi için aday çıkarmadıklarını belirten Sarı, “Yeni Parti’nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce’yi destekledik. Kararımız ve desteğimiz ortadadır. Sayın Ünlüce de bizi arayarak teşekkür etmiştir. Süreç bu kadar açıkken psikolojik hezeyanlar içinde olan yok hükmünde Genel Başkan Özgür Özel’in televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalar bizi hayrete düşürmektedir. Kamuoyunu yanıltan bu sözleri kabul etmiyoruz. Özel’in ruh sağlığından ciddi şekilde endişe ediyoruz” dedi.